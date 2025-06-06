Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана осуществило масштабные природоохранные попуски: по реке Есиль было направлено более 4 миллиардов кубометров воды из Сергеевского водохранилища, передает BAQ.KZ. Мероприятие стало частью ежегодной кампании по поддержанию экологического баланса и устойчивости водных экосистем.

Такие водные сбросы - жизненно важные для сохранения естественной среды обитания флоры и фауны, в том числе нерестилищ рыб в пойменных участках реки. Помимо этого, попуски способствуют очистке русла, восстановлению биологической продуктивности и поддержке аграрного сектора региона.

"На сегодня затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении Есиля. Природоохранные попуски - это не просто экологическая мера, это вклад в развитие сельского хозяйства, животноводства и повышение качества жизни в прибрежных районах", - отметил руководитель Есильской бассейновой инспекции Галидулла Азидуллин.

Эксперты подчеркивают, что такие мероприятия играют стратегическую роль в условиях изменения климата и дефицита воды. Благодаря грамотно организованным водным попускам регион получает возможность сохранить биоразнообразие и поддерживать продуктивность почв в прибрежной зоне, обеспечивая устойчивость агропромышленного комплекса.