Объем фармацевтического рынка Казахстана в 2024 году составил 1,2 трлн тенге. Но при этом он на 84 процентов представлен продукцией иностранного производства. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает BAQ.KZ.

По его словам, за 2022-2024 годы финансирование медицинской науки составило 58 млрд тенге. Однако в стране до сих пор нет системы регистрации биомедицинских исследований и реестра клинических баз.

"Результативность научных разработок крайне низка. За последние 10 лет зарегистрировано всего два оригинальных отечественных препарата. Один из них не включен в Национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку потрачено более четырёх млрд тенге", – сказал Алихан Смаилов.

Он также подчеркнул, что обеспечение доступности и надежности медикаментов для граждан является одной из важных задач государства. Однако два аудита 2024 и 2025 году выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Они прослеживаются на всех уровнях – от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению.