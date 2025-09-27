4 пересадки за одну ночь: в Казахстане прошёл уникальный донорский случай
Спасены ребенок и несколько взрослых.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области прошла успешная операция по мультиорганному забору органов у посмертного донора 1985 года рождения. Благодаря согласию семьи были изъяты сердце, печень и две почки, которые подарили шанс на жизнь нескольким людям, включая ребенка, передаёт BAQ.KZ.
Процесс донорства был организован Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг при участии трансплантологических бригад Национального научного онкологического центра (ННОЦ) и UMC, а также региональных координаторов и всех необходимых служб.
Особую роль сыграли сотрудники полиции, которые оперативно обеспечили сопровождение медицинских специалистов в область. Этот случай наглядно демонстрирует, что только слаженные действия врачей, координаторов, государственных органов и, прежде всего, решение семьи донора делают возможным спасение человеческих жизней.
На сегодняшний день в Казахстане в "листе ожидания" на пересадку органов находятся более 4300 пациентов, среди которых — свыше 120 детей. Каждый подобный случай дарит им надежду на полноценную жизнь.
Самое читаемое
- Ермек Кошербаев: семь месяцев вице-премьерства
- В Туркестанской области учителя получили 4,2 млн тенге за несуществующие занятия
- Аида Балаева призвала женщин воспитывать в молодёжи культуру и толерантность
- "Нас оставили на произвол судьбы" - жители ЖК "Манхэттен" в Алматы просят помощи у властей
- В Костанае набирает обороты скандал из-за новой реформы ОСИ