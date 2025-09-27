В Многопрофильной областной больнице Северо-Казахстанской области прошла успешная операция по мультиорганному забору органов у посмертного донора 1985 года рождения. Благодаря согласию семьи были изъяты сердце, печень и две почки, которые подарили шанс на жизнь нескольким людям, включая ребенка, передаёт BAQ.KZ.

Процесс донорства был организован Республиканским центром координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг при участии трансплантологических бригад Национального научного онкологического центра (ННОЦ) и UMC, а также региональных координаторов и всех необходимых служб.

Особую роль сыграли сотрудники полиции, которые оперативно обеспечили сопровождение медицинских специалистов в область. Этот случай наглядно демонстрирует, что только слаженные действия врачей, координаторов, государственных органов и, прежде всего, решение семьи донора делают возможным спасение человеческих жизней.

На сегодняшний день в Казахстане в "листе ожидания" на пересадку органов находятся более 4300 пациентов, среди которых — свыше 120 детей. Каждый подобный случай дарит им надежду на полноценную жизнь.