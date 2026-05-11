4 пожарных поста «Ауыл құтқарушылары» работают в Костанайской области

В районах Костанайской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» функционируют 4 пожарных поста, передает BAQ.KZ.

Данные посты обеспечивают пожарную безопасность в сельских населённых пунктах, осуществляют профилактику чрезвычайных ситуаций и оперативное реагирование при возникновении пожаров и других происшествий.

«Ауыл құтқарушылары» несут круглосуточное дежурство и своевременно оказывают помощь населению. Реализация программы позволяет повысить уровень безопасности в отдалённых сёлах и улучшить доступность спасательных служб.