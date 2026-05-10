Случаи хантавируса выявлены в Испании и на британском архипелаге

В Испании и на одном из британских заморских архипелагов зафиксированы два предполагаемых случая заражения хантавирусом. Оба эпизода, по предварительным данным, связаны со вспышкой инфекции на круизном судне MV Hondius, передает BAQ.KZ.

Как сообщает агентство Reuters, один из случаев зарегистрирован в провинции Аликанте. У 32-летней женщины, находившейся на борту судна, наблюдаются симптомы, характерные для хантавирусной инфекции. Ранее с этого же корабля был госпитализирован нидерландский пассажир, который скончался 25 апреля.

Второй возможный случай выявлен у гражданина Великобритании, проживающего на архипелаге, входящем в состав заморской территории — Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Предполагается, что он покинул судно во время его стоянки у островов в середине апреля.

Специалисты продолжают наблюдение за ситуацией и уточняют обстоятельства возможного распространения инфекции.