4 тысяч молодых деревьев высажено в Атырау в рамках кампании по озеленению
Высаженные деревья подобраны с учётом климатических условий.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау активно проводится осенняя кампания по озеленению, в результате которой высажено около 4 тысяч молодых саженцев. Эти работы направлены на улучшение экологической обстановки и увеличение площади зелёных зон города, передаёт BAQ.KZ.
На территории города высажены различные виды деревьев и кустарников:
– более 1 000 хвойных деревьев,
– 1 159 лиственных,
– 317 декоративных кустарников,
– 1 500 ив Матсудана, адаптированных к росту в прибрежных зонах.
По словам специалистов, высаженные деревья подобраны с учётом климатических условий региона и значительно укрепят зелёный фонд города. Особенно ивы Матсудана, которые помогают укреплять почву в прибрежных районах и поддерживать экологический баланс.
Озеленительные работы проводились на аллеях, в парках, жилых массивах и вдоль водных объектов. В настоящее время за молодыми саженцами ведётся уход - регулярный полив и контроль состояния почвы.
В акимате отметили, что нынешняя кампания даст положительный импульс улучшению экосистемы Атырау, а работы по озеленению продолжатся и весной.
Самое читаемое
- Костанайская область обновляет дороги: финансирование выросло в 3,6 раза
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5
- Украина и США начнут переговоры по мирному плану в Швейцарии в ближайшие дни