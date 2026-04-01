Оперативно-спасательные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан продолжают укреплять материально-техническую базу. Современные аэролодки, катера, снегоходы, квадроциклы и специализированные аварийно-спасательные автомобили активно используются для обеспечения безопасности на водоемах, передает BAQ.KZ.

Применение новой техники позволяет спасателям оперативно обследовать акватории, выявлять опасные участки с тонким льдом и своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, - рассказали в МЧС.

Высокая проходимость и мобильность техники обеспечивают доступ к труднодоступным местам и повышают эффективность спасательных операций.

С начала года проведено более 15 тысяч рейдов и патрулирований. В ходе профилактической работы спасатели предупреждают граждан о рисках выхода на лед и проводят разъяснительные беседы о правилах безопасности.

Благодаря оснащению современной техникой и слаженной работе спасателей с начала зимнего периода спасено 40 человек, из них 15 детей, что подтверждает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности населения.