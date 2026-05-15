Гражданам тюркских стран могут разрешить пересекать границы без паспортов

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев на неформальном саммите в Туркестане заявил, что объединение выходит за рамки классического политического диалога и превращается в платформу для цифровой, экономической и институциональной интеграции тюркского мира.

Генеральный секретарь сообщил, что с марта текущего года секретариатом были организованы дополнительные дипломатические консультации на фоне меняющейся региональной повестки.

"Помимо ежегодных встреч отраслевых министров, начиная с марта текущего года, с учетом региональной динамики нами были проведены два неформальных заседания Совета министров иностранных дел в Стамбуле и в Анталии. В ходе указанных встреч была принята совместная декларация, наглядно отражающая единство и общую позицию тюркских государств, а также утверждено положение о формате ОТГ плюс в качестве гибкой основы сотрудничества с внешними партнерами, представляющими взаимный интерес", - отметил он.

Отдельное внимание в выступлении было уделено цифровой трансформации и интеграции государств-участников.

По его словам, одним из наиболее практических цифровых проектов становится инициатива Turkic ID.

"Секретариат ведет работу по реализации проекта “Тюркский ID”, который позволит гражданам тюркских государств использовать национальное удостоверение личности вместо паспортов при прохождении пограничных процедур. На сегодняшний день данная система уже действует между Азербайджаном и Турцией, Кыргызстаном и Таджикистаном, а также Кыргызстаном и Узбекистаном", - сообщил Кубанычбек Омуралиев.

Он отметил, что дальнейшая реализация проекта позволит сформировать более мобильное и цифрово интегрированное пространство внутри тюркского мира.