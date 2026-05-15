Новый пассажирский поезд свяжет Караганду и Балхаш

С 1 июня в Казахстане начнёт курсировать новый пассажирский поезд по маршруту "Караганда – Балхаш", передает BAQ.kz.

Новый рейс сделает поездки между Карагандой и Балхашом более удобными и доступными для жителей региона.

Поезд будет преодолевать расстояние в 472 километра и делать 19 остановок по пути следования. Маршрут организован через день, по нечётным числам, что позволит пассажирам планировать поездки заранее.

Из Караганды поезд будет отправляться в 06:00 и прибывать в Балхаш в 12:48. Обратный рейс из Балхаша запланирован на 13:45, а прибытие в Караганду на 20:53.

В пути поезд проходит через ряд станций, включая Караганозек, Карабас, Кулайгыр, Карамурын, Дария, Жарык, Нилды, Айса, Акадыр, Босага, Мойынты, Буйрек и Сарыкум.

В поезде 6 вагонов:

2 купейных

4 плацкартных

Всего – около 300 мест.

Билеты можно приобрести без комиссии на сайте, а также в железнодорожных кассах АО "Пассажирские перевозки".

Дополнительную информацию пассажиры могут получить по номеру 1433.

Ранее сообщалось, что сенатор потребовал вернуть остановки поездов для жителей отдалённых сёл Мангистау.

