По поручению Главы государства в стране реализуется стратегический проект "1000 лидеров изменений в образовании", направленный на формирование нового поколения управленцев, передает BAQ.KZ.

Проект, вдохновленный Президентским молодежным кадровым резервом, стартовал в 2023 году. Он построен с опорой на международный опыт, где обязательной нормой является подготовка будущих директоров до их назначения. Кандидаты проходят пятиэтапный конкурсный отбор, комплексное обучение, стажировки и наставничество. Такой подход позволяет формировать управленцев с системным мышлением и практической готовностью к переменам.

Сегодня в республиканский кадровый резерв включены 583 педагога, из которых более 400 уже получили назначения на руководящие должности без конкурса. В 2025 году обучение проходят еще 400 специалистов. Благодаря этому дефицит школьных директоров в стране сократился втрое.

Особое внимание уделяется школам нового формата "Келешек мектептері". Сегодня в рамках национального проекта функционирует 150 таких школ по всей стране, и уже 40 резервистов проекта "1000 лидеров изменений в образовании" возглавили их. Эти организации становятся площадкой для внедрения новых стандартов, цифровых технологий и воспитательных практик, формирующих будущее казахстанского образования.

Напомним, в августе в рамках педагогической конференции прошел форум директоров "Келешек мектептері". Руководители обсуждали ключевые направления работы — от внедрения ГОСО и использования ИИ в обучении до реализации программы "Адал азамат" и вопросов школьного менеджмента.