Сегодня, 22:44

Сегодня, 22:44

В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана ухудшится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Жителей Шымкента предупредили о жаре и высокой пожарной опасности. Астанчан – о грозе, граде и сильной жаре.

Гроза, шквал, град, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются в Карагандинской области.

Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Актюбинской областях и Мангистау.

Гроза, шквал, пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Сильный дождь, град, гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Акмолинской области.

Гроза, град, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в области Абай.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО.

Ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской области.

В Костанайской области и СКО – сильный дождь, гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.

В Павлодарской и Жамбылской областях – гроза, сильная жара и высокая пожарная опасность.

Гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО.

В Жетысу – гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.