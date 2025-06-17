40-градусная жара и дожди: штормовое предупреждение объявили на большей части РК
Синоптики сообщили о резком ухудшении погоды на территории республики.
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В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана ухудшится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Жителей Шымкента предупредили о жаре и высокой пожарной опасности. Астанчан – о грозе, граде и сильной жаре.
Гроза, шквал, град, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются в Карагандинской области.
Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Актюбинской областях и Мангистау.
Гроза, шквал, пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Сильный дождь, град, гроза, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Акмолинской области.
Гроза, град, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в области Абай.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО.
Ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской области.
В Костанайской области и СКО – сильный дождь, гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.
В Павлодарской и Жамбылской областях – гроза, сильная жара и высокая пожарная опасность.
Гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО.
В Жетысу – гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.
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