В Астане для обеспечения безопасности жителей и гостей города установлено 40 кнопок экстренного вызова “SOS”, которые функционируют круглосуточно, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Данные пункты экстренного вызова размещены в местах массового скопления граждан, в том числе на железнодорожных вокзалах, рынках и в городских парках. Эта инфраструктура позволяет оперативно и удобно обратиться за помощью к полиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщается, каждый сигнал, поступивший через кнопку “SOS”, незамедлительно передается в центр оперативного управления и в установленном порядке оперативно обрабатывается. К месту происшествия незамедлительно направляется ближайший наряд патрульной полиции.

С начала года через кнопку “SOS” принято четыре обращения, во всех случаях гражданам была оказана необходимая помощь.

Так, одна из жительниц города обратилась за помощью посредством кнопки “SOS”. Прибывшие на место сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. В ходе проверки выяснилось, что супруг женщины находился в состоянии алкогольного опьянения.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности членов семьи мужчина в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в центр медико-социальной реабилитации.

Департамент полиции призывает жителей в случае угрозы безопасности или необходимости срочной помощи пользоваться кнопкой “SOS” либо обращаться по номеру “102”.





