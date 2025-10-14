40-летний казахстанец задержан с опасными препаратами в Караганде
Идет следствие.
В Караганде сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Астаны, подозреваемого в перевозке крупной партии психотропных и наркосодержащих лекарственных средств, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Операция по задержанию прошла в рамках плановых мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Во время проверки на одной из улиц Караганды полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находился житель столицы.
При осмотре транспортного средства были изъяты 82 упаковки препарата "Тропикамид", 6 упаковок "Прегабин Рихтер 30" и 240 упаковок "Мидакс". Все изъятые препараты направлены на экспертизу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время следственные органы проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также выясняют возможных сообщников.
Следствие также занимае
