Акмолинский областной суд постановил возместить ущерб и компенсировать моральный вред бизнесмену П., который был незаконно привлечен к уголовной ответственности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда. Коллегия судебных инстанций рассмотрела иск П. к Министерству финансов РК и Департаменту полиции, в котором истец требовал возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда вследствие незаконных действий органов уголовного преследования.

Дело началось в 2019 году, когда П., являясь руководителем ТОО и КХ, был обвинен в создании преступной организации и хищении чужого имущества. Следствие продлилось несколько лет, и П. находился под стражей и домашним арестом до июля 2023 года. Однако в декабре 2023 года уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления, и П. был признан реабилитированным.

Истец заявил, что в результате незаконных обвинений и меры пресечения он был лишен возможности вести бизнес, что привело к банкротству его компании и отказу в продлении права на землепользование. П. потребовал возмещения материального ущерба, утраченной заработной платы и компенсации за моральный вред.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, присудив П. компенсацию: 14 миллионов тенге за материальный ущерб, 16,8 миллионов тенге за утраченный доход и 9 миллионов тенге за моральный вред. Эти суммы были подтверждены доказательствами, в том числе расчетами о невыплаченной заработной плате в период с 2019 по 2020 годы, когда П. был под стражей и не мог работать.

Кроме того, П. требовал компенсацию расходов на оплату адвокатских услуг в размере 28 миллионов тенге. Однако суд установил, что адвокатские услуги были частично предоставлены, и взыскает с ответчиков только те средства, которые были связаны с уголовным делом — 14 миллионов тенге.

Постановление коллегии суда оставило решение первой инстанции без изменений. Судебные акты вступили в законную силу, и теперь Министерство финансов РК и Департамент полиции обязаны выплатить бизнесмену возмещение ущерба.