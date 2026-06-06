40 молодых писателей получили специальные гранты в 2024-2025 годах

С 2023 года вручается специальная литературная премия Президента Республики Казахстан для молодых писателей и поэтов. Ее лауреатами уже стали 12 авторов, общий объем присужденных премий составил 50 млн тенге. Награда присуждается по четырем направлениям: проза, поэзия, драматургия и детская литература.

Продолжается и вручение Национальной литературной премии «Айбоз». С 2022 года ее лауреатами стали 28 литераторов, а общий призовой фонд составил 140 млн тенге. Премия охватывает ключевые жанры современной литературы, включая прозу, поэзию, драматургию, перевод, детскую литературу, литературную критику и комикс.

Отдельное внимание уделяется популяризации чтения. В 2025 году по поручению Главы государства впервые на общенациональном уровне отмечен Национальный день книги, в рамках которого по стране прошло около 300 мероприятий. Также состоялся конкурс «Национальная книга» с девятью номинациями и Гран-при «Книга года».

Для поддержки молодых писателей в 2024-2025 годах специальные гранты получили 40 авторов, по итогам которых были изданы их книги. Кроме того, в рамках Года рабочих профессий проведен творческий конкурс «Ерлік пен еңбек дастаны», победители которого отмечены денежными премиями.

Одним из ключевых инструментов поддержки талантливой молодежи остается Государственная молодежная премия «Дарын», присуждаемая за достижения в науке, творчестве и спорте. На сегодняшний день ее лауреатами стали 380 человек. Обладателям премии вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге.

С 2021 года по инициативе Главы государства ежегодно присуждается грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» в размере 3 млн тенге. Он направлен на поддержку новых идей и инициатив активной творческой молодежи; за весь период его обладателями стали 153 человека.

Кроме того, ежегодно 75 деятелям культуры присуждаются государственные стипендии. С текущего года их размер увеличен в два раза и составляет 5 млн тенге. По поручению Главы государства учреждается национальная премия «Асыл мұра», призванная поддержать мастеров традиционного искусства и усилить интерес к национальному культурному наследию. Награда будет присуждаться наиболее талантливым деятелям культуры и искусства Указом Президента по представлению Министерства культуры и информации.

Одновременно ведомство готовит новый механизм поощрения представителей культуры, получивших признание за рубежом. Уже разработаны правила республиканского отбора, по итогам которого премиями смогут отмечаться победители и лауреаты международных конкурсов и фестивалей с участием не менее десяти стран.

Награды планируется присуждать по нескольким направлениям: музыка, театр, хореография и балет, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, кинематография и анимация. Сейчас прорабатывается вопрос финансирования этой меры из республиканского бюджета начиная с 2027 года.

Дополнительно участники, добившиеся высоких результатов, и их наставники могут получать денежные премии, гранты, ведомственные награды и специальные выплаты. Размер и порядок такой поддержки зависят от уровня мероприятия, статуса учреждения и решений уполномоченных либо местных исполнительных органов.

Деятели культуры и искусства, внесшие значительный вклад в развитие отечественной культуры, ежегодно отмечаются государственными наградами. В 2026 году ко Дню работников культуры и искусства награды получили 120 граждан.

Поддержка молодых талантов ведется через творческие школы, грантовые программы, конкурсы, фестивали, образовательные проекты и стипендии. Важную роль в этой работе также играют общественные и благотворительные фонды, а также творческие союзы.

Одним из заметных примеров стало создание в 2024 году мультинационального ансамбля песни и танца «BIRLIK». По итогам специального кастинга в коллектив вошли 20 лучших танцоров и музыкантов из числа представителей разных этносов Казахстана.

Дополнительные возможности для творческой молодежи открывает Фонд развития креативных индустрий. Его работа направлена на поддержку талантов, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и продвижение казахстанских креативных продуктов на внешние рынки. Фонд также координирует деятельность региональных хабов во всех областных центрах страны.

Казахстанская творческая молодежь сегодня имеет возможность обучаться в ведущих мировых вузах по таким международным программам, как «Болашақ», Erasmus+, DAAD, Fulbright, Chevening и другим.

В рамках стипендии «Болашақ» по направлению «Креативные индустрии, творчество, искусство» ежегодно проводится набор на программы магистратуры в ведущие творческие вузы мира, включая Royal Conservatoire of Scotland, University of Reading, Regent London, Stanford University, New York Film Academy и другие.

Кроме того, программа «Болашақ» предусматривает стажировки для работников культуры, а также научные стажировки для преподавателей творческих вузов с целью повышения их квалификационного и исследовательского уровня.

В перечень приоритетных специальностей входят арт-менеджмент, актерское искусство, музыка и вокал, дирижирование, дизайн, декоративное и изобразительное искусство, живопись, скульптура, операторское искусство, режиссура, продюсерство, театр, кино и ТВ, анимация и искусствоведение.

Правительством проводятся фестивали и конкурсы для молодых исполнителей, включая международные состязания скрипачей, пианистов, артистов балета, вокалистов и традиционных исполнителей. Такие площадки помогают раскрывать творческий потенциал молодежи и поддерживать профессиональный рост.

Благодаря государственной поддержке казахстанские артисты успешно выступают на престижных международных конкурсах и фестивалях. Победителям ряда творческих состязаний, включая конкурс Бибигуль Тулегеновой, им.Петра Чайковского, «Арабеск» им.Екатерины Максимовой, «Славянский базар в Витебске», а также турниры World Dance Council, World DanceSport Federation и International Dance Sport Union, предоставляются гранты и право поступления в творческие вузы без конкурса.