40 населенных пунктов Актюбинской области поддержали инициативу отказа от алкоголя
в Актюбинской области жители сел поддерживают отказ от алкоголя.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратурой Актюбинской области совместно с Департаментом полиции в рамках проекта «Айқын нәтиже» продолжается системная работа, направленная на профилактику правонарушений, укрепление общественной безопасности и формирование здорового образа жизни среди населения.
20 мая 2026 года в селе Киякты Айтекебийского района проведена профилактическая встреча с участием представителей местных исполнительных органов, совета аксакалов, общественности и сотрудников полиции.
В ходе мероприятия обсуждены вопросы предупреждения правонарушений, сохранения общественного порядка, укрепления социальной стабильности, а также повышения роли общественного контроля и семейных ценностей в профилактике преступности.
По итогам встречи жители села единогласно поддержали инициативу по отказу от реализации и употребления алкогольной продукции. Участники отметили, что положительные результаты достигаются благодаря консолидации усилий прокуратуры, полиции, местных исполнительных органов, совета аксакалов и активной гражданской позиции сельчан.
На сегодняшний день инициативу отказа от алкоголя поддержали уже 40 населенных пунктов Актюбинской области.
В данных селах фиксируется снижение бытовой преступности и правонарушений, укрепление общественного порядка и повышение уровня безопасности граждан.
Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле органов прокуратуры.