40 населенных пунктов Актюбинской области поддержали инициативу отказа от алкоголя

Прокуратурой Актюбинской области совместно с Департаментом полиции в рамках проекта «Айқын нәтиже» продолжается системная работа, направленная на профилактику правонарушений, укрепление общественной безопасности и формирование здорового образа жизни среди населения.

20 мая 2026 года в селе Киякты Айтекебийского района проведена профилактическая встреча с участием представителей местных исполнительных органов, совета аксакалов, общественности и сотрудников полиции.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы предупреждения правонарушений, сохранения общественного порядка, укрепления социальной стабильности, а также повышения роли общественного контроля и семейных ценностей в профилактике преступности.

По итогам встречи жители села единогласно поддержали инициативу по отказу от реализации и употребления алкогольной продукции. Участники отметили, что положительные результаты достигаются благодаря консолидации усилий прокуратуры, полиции, местных исполнительных органов, совета аксакалов и активной гражданской позиции сельчан.

На сегодняшний день инициативу отказа от алкоголя поддержали уже 40 населенных пунктов Актюбинской области.

В данных селах фиксируется снижение бытовой преступности и правонарушений, укрепление общественного порядка и повышение уровня безопасности граждан.

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле органов прокуратуры.