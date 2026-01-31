Аким области Берик Уали посетил ряд социальных и инфраструктурных объектов в Абайском районе и ознакомился с ходом строительства жилья, передаёт BAQ.KZ.

В селе Карауыл состоялась церемония вручения ключей от четырех двухквартирных дома, предназначенных для социально уязвимых категорий граждан. Общая площадь каждого дома – 85 кв. м, все инженерные коммуникации проведены. Две квартиры получили жильцы, чьи дома признаны аварийными, а пять квартир переданы многодетным семьям.

Аким области поздравил новоселов и подчеркнул, что подобные мероприятия будут продолжаться в районе.

"Мы сегодня собрались специально для значимого события для страны и радостного для народа момента. Несколько жителей региона сегодня будут отмечать новоселье. Семь семей наконец-то получат жильё. Стоит отметить, что это - первая радость с новым жильём в Абайском районе в этом году. Эта практика продолжится до конца года. В районе жильё получат более 40 семей. Это конкретное проявление социальной ответственности государства перед народом. В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о повышении уровня жизни населения в области Абай системно проводится работа по обеспечению жителей жильём. Каждое сегодня передаваемое жильё — это шаг одной семьи к новой жизни, благотворное начинание, открывающее путь в будущее детям", — отметил глава региона.

Жители выразили благодарность за поддержку и помощь в приобретении жилья.

Также аким области осмотрел недавно восстановленный 27-квартирный дом, где в настоящее время оформлены все документы на квартиры через "Отбасы банк". В нём предусмотрены 6 однокомнатных, 16 двухкомнатных и 5 трёхкомнатных квартир. В настоящее время документы на все 27 квартир переданы в АО "Отбасы банк".

Глава региона отметил необходимость строительства новой котельной для обеспечения отоплением жилых домов и социальных объектов в центре района. Аким района Мейиржан Смагулов подтвердил важность этого проекта, и аким области поддержал строительство, чтобы полностью обеспечить жилье теплом.