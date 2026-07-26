40 спасательных вышек обеспечивают безопасность на побережье Алаколя

В ходе осмотра руководство управления туризма области представило результаты развития туристской инфраструктуры, а также информацию о мерах по обеспечению безопасности и благоустройству курортной зоны.

Побережье озера Алаколь - одно из ключевых туристских направлений страны. По итогам 2025 года внутренний турпоток достиг 382 тыс. человек (увеличение на 11%), количество иностранных туристов выросло на 60% — до 8,2 тыс. человек. На побережье функционируют 224 объекта размещения с единовременной вместимостью свыше 21 тыс. койко-мест.

В ходе проверки отмечено завершение строительства объектов электроснабжения, строительство канализационных сетей в селе Акши, а также работы по возведению очистных сооружений, коммунальных пляжей и нового железнодорожного вокзала станции Лепсы.

Особое внимание уделено вопросам безопасности и санитарного состояния. На побережье установлены контейнеры для сбора отходов, санитарные объекты и кабины для переодевания. Для обеспечения безопасности функционирует 40 спасательных вышек, 13 км буйковых линий и 7 пирсов. Ежедневно порядок обеспечивают сотрудники полиции, на воде круглосуточно дежурят спасатели. С начала сезона проведено более 150 профилактических рейдов.

«По поручению Главы государства Министерство продолжит осуществлять привлечение иностранных и внутренних туристов на курортные дестинации страны. В текущем году проделана большая работа по актуализации Концепции развития туризма в стране, с начала года ведется активная работа по реализации Дорожной карты развития туризма в регионах. В свою очередь, местные исполнительные органы обеспечивают инфраструктурное развитие, обеспечение безопасности и санитарную очистку», — отметил Мирас Тулебаев.

Напомним, Правительством принято решение о строительство защитной дамбы, которая позволит обеспечить сохранность береговой линии.