На ветеринарном посту «Сырым» развернули два грузовика с крупными партиями продукции. В одном везли 40 тонн пшеничных отрубей без необходимых документов и маркировки, во втором находилось 20 тонн замороженной баранины, на транзит которой действовали временные ограничения.

Отруби ехали из России в Туркестанскую область

Первый груз следовал из Ульяновской области России в Сайрамский район Туркестанской области.

При проверке 40 тонн пшеничных отрубей выяснилось, что у перевозчика отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Продукция не прошла термическую обработку, не было и необходимой маркировки.

Машину отправили обратно.

Баранина следовала из Монголии в Таджикистан

Второй груз перевозили из Улан-Батора в Душанбе. В машине находилось 20 тонн замороженной баранины.

При проверке установили, что на транзит этой продукции через Казахстан с отдельных территорий Российской Федерации, где действуют ограничения из-за неблагополучной эпизоотической ситуации, введены временные ограничения.

Этот грузовик тоже вернули в направлении отправления.

В отношении водителей составили административные протоколы по статье 406 Кодекса об административных правонарушениях и назначили штрафы. Перевозчикам разъяснили ветеринарно-санитарные требования ЕАЭС.

Уже 249 нарушений с начала года

С начала 2026 года на посту «Сырым» выявили 249 нарушений.

Столько же грузовых автомобилей пришлось вернуть в направлении отправления. Административные протоколы составили в отношении 117 человек, им назначили штрафы.

В Минсельхозе напомнили грузоперевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдать ветеринарно-санитарные требования Казахстана и ЕАЭС.

В ведомстве подчеркнули, что правильное оформление ветеринарных сопроводительных документов необходимо для предотвращения нарушений и защиты эпизоотической безопасности страны.