40 тонн отрубей без документов и 20 тонн баранины развернули на посту «Сырым»
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На ветеринарном посту «Сырым» развернули два грузовика с крупными партиями продукции. В одном везли 40 тонн пшеничных отрубей без необходимых документов и маркировки, во втором находилось 20 тонн замороженной баранины, на транзит которой действовали временные ограничения.
Отруби ехали из России в Туркестанскую область
Первый груз следовал из Ульяновской области России в Сайрамский район Туркестанской области.
При проверке 40 тонн пшеничных отрубей выяснилось, что у перевозчика отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Продукция не прошла термическую обработку, не было и необходимой маркировки.
Машину отправили обратно.
Баранина следовала из Монголии в Таджикистан
Второй груз перевозили из Улан-Батора в Душанбе. В машине находилось 20 тонн замороженной баранины.
При проверке установили, что на транзит этой продукции через Казахстан с отдельных территорий Российской Федерации, где действуют ограничения из-за неблагополучной эпизоотической ситуации, введены временные ограничения.
Этот грузовик тоже вернули в направлении отправления.
В отношении водителей составили административные протоколы по статье 406 Кодекса об административных правонарушениях и назначили штрафы. Перевозчикам разъяснили ветеринарно-санитарные требования ЕАЭС.
Уже 249 нарушений с начала года
С начала 2026 года на посту «Сырым» выявили 249 нарушений.
Столько же грузовых автомобилей пришлось вернуть в направлении отправления. Административные протоколы составили в отношении 117 человек, им назначили штрафы.
В Минсельхозе напомнили грузоперевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдать ветеринарно-санитарные требования Казахстана и ЕАЭС.
В ведомстве подчеркнули, что правильное оформление ветеринарных сопроводительных документов необходимо для предотвращения нарушений и защиты эпизоотической безопасности страны.
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