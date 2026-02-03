400 медорганизаций в Казахстане закрылись после проверок в 2025 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Около 400 субъектов здравоохранения прекратили деятельность в Казахстане по итогам комплексных проверок, проведённых в 2025 году, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Минздраве Казахстана, в ходе проверок применено более 500 мер административного взыскания, сумма наложенных штрафов превысила 70 млн тенге.
– Основное внимание уделялось частным процедурным кабинетам, наркологическим реабилитационным центрам и стоматологическим клиникам. Результаты проверок показали системные нарушения, включая работу без лицензий и несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи.
В ходе комплексных проверок по стране установлено более 1900 действующих частных процедурных кабинетов, из которых 406 объектов (20,5%) осуществляли медицинскую деятельность без лицензии. По итогам проверок и разъяснительной работы 247 процедурных кабинетов добровольно прекратили деятельность, – сообщили в ведомстве.
В частных наркологических и реабилитационных центрах проведены 39 проверок, отсутствие лицензии выявлено в 14 случаях (36%).
Проверено 313 стоматологических клиник, по итогам разъяснительной работы 143 клиники добровольно прекратили деятельность.
– При этом, наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверки, являются безлицензионная деятельность – составлено 179 протоколов на сумму 3,9 млн тенге, нарушение правил фармацевтической деятельности – 85 протоколов на сумму 19,5 млн тенге, – отметили в Минздраве РК.
Также выявлены нарушения по несоответствию квалификационным требованиям (82 протокола), по грубым нарушениям стандартов медицинской помощи (73 протокола) и по применению незарегистрированных лекарств и медицинских изделий (16 протоколов).
В министерстве отмечают, что в 2026 году планируется усиление контроля за частными медицинскими организациями, включая комплексные проверки в рамках ГОБМП и ОСМС, внедрение 5-летнего срока действия лицензий с переоценкой соответствия стандартам, цифровизацию постлицензионного контроля и запуск системы управления рисками с элементами искусственного интеллекта.
– В связи с этим, гражданам Казахстана рекомендуется при получении медицинской помощи проверять наличие лицензии у медицинской организации и квалификацию персонала.
При выявлении нарушений необходимо направить обращение через систему E-otinish в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, – подчеркнули в Минздраве Казахстана.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм