Около 400 субъектов здравоохранения прекратили деятельность в Казахстане по итогам комплексных проверок, проведённых в 2025 году, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минздраве Казахстана, в ходе проверок применено более 500 мер административного взыскания, сумма наложенных штрафов превысила 70 млн тенге.

– Основное внимание уделялось частным процедурным кабинетам, наркологическим реабилитационным центрам и стоматологическим клиникам. Результаты проверок показали системные нарушения, включая работу без лицензий и несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи. В ходе комплексных проверок по стране установлено более 1900 действующих частных процедурных кабинетов, из которых 406 объектов (20,5%) осуществляли медицинскую деятельность без лицензии. По итогам проверок и разъяснительной работы 247 процедурных кабинетов добровольно прекратили деятельность, – сообщили в ведомстве.

В частных наркологических и реабилитационных центрах проведены 39 проверок, отсутствие лицензии выявлено в 14 случаях (36%).

Проверено 313 стоматологических клиник, по итогам разъяснительной работы 143 клиники добровольно прекратили деятельность.

– При этом, наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверки, являются безлицензионная деятельность – составлено 179 протоколов на сумму 3,9 млн тенге, нарушение правил фармацевтической деятельности – 85 протоколов на сумму 19,5 млн тенге, – отметили в Минздраве РК.

Также выявлены нарушения по несоответствию квалификационным требованиям (82 протокола), по грубым нарушениям стандартов медицинской помощи (73 протокола) и по применению незарегистрированных лекарств и медицинских изделий (16 протоколов).

В министерстве отмечают, что в 2026 году планируется усиление контроля за частными медицинскими организациями, включая комплексные проверки в рамках ГОБМП и ОСМС, внедрение 5-летнего срока действия лицензий с переоценкой соответствия стандартам, цифровизацию постлицензионного контроля и запуск системы управления рисками с элементами искусственного интеллекта.