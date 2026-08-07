Джейме Ланнистер приехал в Астану и признался, что был в шоке от казахского мяса
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Звезда сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау впервые приехал в Казахстан и уже успел побывать в бане, подняться на «Байтерек» и попробовать столько мяса, что сам этому удивился. Во время пресс-конференции на Comic Con Astana 2026 датский актер с улыбкой рассказал о своем первом дне в столице.
Это мой первый визит в Казахстан. Хочу сказать, что Казахстан — очень большая страна. Здесь замечательная еда, особенно мясо. За последние три года я, наверное, столько не съел, сколько за этот день. Меня сводили в баню, хорошенько попарили. Меня как маленького ребенка держали в бассейне. Еще я приложил руку там, наверху, в "Байтереке". Не знаю, сон это или на самом деле со мной все это происходило, — сказал Костер-Вальдау.
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Актер также рассказал, что загадал желание у знаменитой «золотой ладони» на «Байтереке». А отвечая на вопрос журналистов, какое место Казахстан мог бы занять во вселенной «Игры престолов», предположил, что страна стала бы территорией дипломатии между двумя сильными соседями — местом, которому доверяют обе стороны.
Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра Престолов», стал одним из главных гостей Comic Con Astana 2026, который проходит в столице с 6 по 9 августа. Вместе с ним на фестиваль приехали Пол Андерсон, а также актеры сериала One Piece от Netflix Иньяки Годой и Таз Скайлар.
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