400 млн тенге на ливневки: почему Костанай снова рискует утонуть

Этим летом Костанай пережил один из самых сильных ливней: за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Улицы и проспекты города буквально утонули в воде, водители теряли номерные знаки в потоках, а пешеходы не могли перейти дорогу из-за огромных луж.

Власти признали, что полноценной системы водоотведения в Костанае практически нет еще с советских времен. Это вызвало шквал критики в социальных сетях. Возмущение усилилось, когда в конце июня ситуация повторилась.

В городском акимате пообещали реконструировать систему отвода воды на наиболее проблемных участках дорог. Однако к концу лета работы так и не завершили.

Системы нет, проблемы будут

По данным акимата, протяженность городской системы ливневой канализации составляет 110 километров. Кроме того, функционируют 18 км водоотводных каналов и 15,7 км логов с водопропускными сооружениями.

При этом общая протяженность дорог в Костанае превышает 400 километров. Таким образом, существующая система водоотведения охватывает лишь часть городской территории.

Строительство новых ливневок в Костанае началось в 2023 году. За почти три года было проложено 27 километров отводящих лотков и труб. Основные работы удалось выполнить в районе Костаная-2, который раньше считался одним из наиболее проблемных.

Особенно сложная ситуация складывалась под путепроводом на проспекте Назарбаева.

«Все водители хорошо помнят эти проблемные участки - под мостом на проспекте Назарбаева, в районе ПЧСТР и Костаная-2. Сейчас воды там после сильных ливней практически нет. В этом году приступили к обустройству ливневок в районе КЖБИ», - сообщил заместитель главного инженера ГКП «Костанай-Су» Алтынбек Кайратулы.

400 млн тенге на 12 км ливневок

В этом году власти планируют проложить более 12 километров новых водоотводов. Это больше, чем было сделано за предыдущие годы. Работы должны охватить 65 проблемных участков. На их реализацию выделено 400 млн тенге.

Однако работы, начавшиеся еще в июне на улицах Маяковского и Кирпичной, до сих пор не завершены.

Бетонные лотки для отвода воды проложили только до середины улицы. В результате, по словам жителей, ситуация стала даже хуже: во время сильных дождей открытая система переполняется, и вода выходит на проезжую часть.

Жители частных домов на улице Кирпичной рассказывают, что их дворы и дома затапливает еще с прошлого года.

«Дело не только в сильных дождях, но и в том, что рядом выровняли площадку, видимо, под какую-то стройку и вода теперь, не задерживаясь, бежит во двор. Мы с соседями очень обрадовались, когда в июне увидели технику, но через пару недель она куда-то пропала», - пожаловались жители Кирпичной.

Жители улицы Маяковского также не понимают, когда завершатся работы по установке лотков.

«Бетонные лотки завезли еще месяц назад, потом они долго лежали без дела и загораживали нам двор. Невозможно было заехать на машине. Мы пожаловались в службу "Айкомек", лотки просто передвинули», - говорит жительница улицы Маяковского Анна.

Теперь жители опасаются, что работы не успеют завершить до начала затяжных осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются продолжительные дожди.

Для отвода воды или для отвода глаз?

В службе IKomek сообщили, что работы по укладке ливневой канализации в районе КЖБИ временно приостановлены, но должны возобновиться.

«Укладка ливневой канализации в районе КЖБИ временно приостановлена, но скоро возобновится», - сообщили нам в службе IKomek.

В горводоканале, который занимается ремонтом и строительством водоотводов, причину остановки не пояснили. Там лишь сообщили, что ожидают необходимые конструкции, и пообещали продолжить работы в ближайшие дни.

Фото Аскар Кенжетаев

Фото Аскар Кенжетаев

Однако жители утверждают, что техника прекратила работать еще в середине августа. Тогда им также обещали, что работы скоро продолжатся. С тех пор прошло почти три недели, причем погода оставалась теплой и сухой.

Теперь возникает вопрос, успеют ли завершить работы до наступления затяжных дождей. С 10 сентября синоптики прогнозируют значительные осадки, а в целом в первом месяце осени их ожидается больше нормы. Как в таких условиях будут продолжаться работы по укладке ливневок, остается неясным.

Пока обещанные властями дополнительные 12 километров ливневых стоков остаются в основном планами.

Еще в начале года власти предлагали создать внутри горводоканала специальное подразделение, которое финансировалось бы из бюджета и занималось исключительно установкой ливневок и выдачей технических условий для отвода воды.

Однако подразделение так и не появилось. Об этом чуть больше месяца назад сообщал советник директора ГКП «Костанай-Су» по производству и водоподготовке Сергей Кривошеев. По состоянию на сегодня оно по-прежнему не создано.

При этом на строительство ливневок уже выделено 400 млн тенге. Эти средства необходимо освоить до конца года, иначе их придется вернуть в бюджет. Возникает и другой вопрос: получит ли город аналогичное финансирование в следующем году, если запланированные работы не будут выполнены в полном объеме.

Фото Аскар Кенжетаев

Фото Аскар Кенжетаев

Есть в Костанае и другая проблема - состояние уже существующей системы водоотведения. Ее необходимо регулярно обслуживать и очищать после зимы. Однако из-за мусора и скопившейся грязи вода не всегда уходит должным образом.

В итоге проблема заключается не только в отсутствии полноценной системы ливневой канализации, но и в темпах строительства новых участков и качестве обслуживания тех, которые уже существуют.