400 рабочих мест создадут в новых промышленных парках Алматы

Общий объем инвестиций в проект составляет 2,33 млрд тенге.

Акимат города Алматы Сегодня 2026, 15:34
Фото: Акимат города Алматы

В 2026 году в Алматы откроют пять новых малых промышленных парков. Они займут около 22 тыс. кв. м и создадут более 400 рабочих мест, передает BAQ.KZ.

Эти парки помогут развиваться производственной инфраструктуре города, окажут поддержку предпринимательству и повысят инвестиционную привлекательность Алматы. 

Парки расположены в промышленной зоне и имеют хорошую инфраструктуру. Это важный шаг для развития экономики и создания новых возможностей для жителей.

