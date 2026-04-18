400 рабочих мест создадут в новых промышленных парках Алматы

В 2026 году в Алматы откроют пять новых малых промышленных парков. Они займут около 22 тыс. кв. м и создадут более 400 рабочих мест, передает BAQ.KZ.

Эти парки помогут развиваться производственной инфраструктуре города, окажут поддержку предпринимательству и повысят инвестиционную привлекательность Алматы.

Парки расположены в промышленной зоне и имеют хорошую инфраструктуру. Это важный шаг для развития экономики и создания новых возможностей для жителей.