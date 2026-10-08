400 тонн рыбы в год: в Алматинской области возрождают рыбное хозяйство

В Илийском районе Алматинской области запустили предприятие «Бақыт», которое планирует производить до 400 тонн рыбы в год. В проект инвестировано 500 млн теңге. Хозяйство в селе М. Туймебаева занимается не только выращиванием рыбы, но и изготовлением сетчатых конструкций и комплектующих для рыбоводства. По данным пресс-службы акима области, это первое в Казахстане производство такого оборудования.

В церемонии открытия принял участие заместитель акима Алматинской области Бақытнұр Бақытұлы. Он отметил, что проект способствует развитию рыбного хозяйства, поддержке отечественного производства и укреплению экономики села.

«Этот проект направлен на развитие рыбного хозяйства региона, поддержку отечественного производства и укрепление экономики села. Сегодня продукция предприятия поставляется рыбным хозяйствам не только Алматинской области, но и Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областей и области Жетісу. Это свидетельствует о высоком спросе на отечественное оборудование и вкладе предприятия в развитие рыбного хозяйства страны», – сказал Бакытнур Бакытулы.

По его словам, в этом году на поддержку рыбного хозяйства региона из бюджета выделено 1 млрд тенге субсидий. Сейчас в области работают 53 рыбоводческих хозяйства. В прошлом году здесь произвели 5,8 тыс. тонн рыбы, в текущем году показатель планируют довести до 10 тыс. тонн, а к 2030 году – до 20 тыс. тонн.

На предприятии «Бақыт» рыбу выращивают в специальных сетчатых садках, установленных в центре озера. Мальков весом около 200 граммов запускают в воду, а уже через три месяца они достигают 2,5–3 килограммов. Рыбу кормят экологически чистыми кормами.

Первые результаты хозяйство уже получило – произведено более 100 тонн продукции. Сейчас используются 12 садков, а в следующем году их количество планируют увеличить до 30, что позволит выйти на объем до 400 тонн рыбы в год.

Сегодня на предприятии работают 15 специалистов. Все необходимые сетчатые конструкции здесь изготавливают самостоятельно, однако сами сети пока закупают за рубежом. В перспективе планируется открыть собственный цех по их производству. Это позволит увеличить объемы выпуска продукции и создать до 45–50 рабочих мест.

Для жителей села запуск предприятия стал не только источником новых рабочих мест, но и символом возвращения рыбного хозяйства.