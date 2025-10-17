400 тысяч тенге пенсия и бесплатное образование: как живут казахи в Китае
Жители из Казахстана занимаются популяризацией местной культуры.
В городе Кульджа Синьцзян-Уйгурского автономного района проживают представители разных национальностей. Среди них – Кабидолла Кокеш и Курметжан Мамеджан. В регионе, где вместе живут казахи, уйгуры, русские, дунгане и другие народы, местные жители не только сохраняют национальные традиции, но и принимают у себя туристов из разных стран, знакомя их с культурой и кухней, передает корреспондент BAQ.KZ.
Журналисты из Казахстана побывали в доме кульджинцев и пообщались с ними лично. Оба мужчины большую часть жизни проработали в разных сферах, а теперь занимаются приемом гостей и популяризацией местной культуры.
61-летний Кабидолла Кокеш: "Гостеприимство у нас в крови"
Алик (Кабидолла) Кокеш родился и вырос в Кульдже. Он – представитель многонациональной семьи : отец – казах, мать – русская.
"Мы родом из Шаушека – это историческая земля между Алтаем и Кульджой. Находится недалеко от Семея и Аягоза. Родственники отца были тесно связаны с Казахстаном. И сейчас у нас там близкие, наведываемся, когда есть возможность", – рассказывает он.
Хотя сам он казах, его супруга – уйгурка. В их семье пять национальностей: казахи, русские, уйгуры, дунгане и другие.
"Мы живем в многонациональной семье. Для нас это не в новинку. Напротив – мы дополняем друг друга и живем в уважении", – говорит Кабидолла Кокеш.
У него две дочери: одна живет в Урумчи, другая – в Шанхае. Обе получили высшее образование. Старшая училась в Пекине и была полностью обеспечена государством – и обучение, и общежитие. Все получили хорошее образование.
Раньше семья часто бывала в Казахстане у родственников, но в последние годы, по его словам, "времени стало меньше, не всегда получается выехать"
От текстильного производства – к этнотуризму
Большую часть жизни Кабидолла проработал в государственных структурах, позже занимался торговлей, затем вышел на пенсию. До этого трудился на хлопкоперерабатывающем заводе.
"У нас выпускали продукт под названием "маубу" - это не специальная ткань из хлопка. Я работал на таких производствах", – вспоминает он.
Сейчас, несмотря на пенсионный возраст, сидеть без дела не привык. Его дом находится в туристической зоне Кульджи, и он превратил его в гостевой дом, где встречает путешественников, готовит казахские блюда и блюда уйгурской кухни. Этот дом достался ему в наследство от родителей.
"Гостеприимство у нас в крови. Мы встречаем гостей как положено – бешбармак, баурсаки, казы-карта, соусы. Покупаем хорошее мясо с жайлау, сами разделываем и готовим", – рассказывает Кабидолла.
По его словам, в их семье умеют готовить национальные блюда разных народов.
Туристы со всего мира. В его доме побывали путешественник из Казахстана, Узбекистана, США, Великобритании, а также туристы из Сингапура.
"Людей привлекает природа Кульджи, местные традиции, кухня. Иногда за один день приходит сразу несколько делегаций. Если заранее говорят, что хотят поесть – мы всё готовим", – говорит он.
Кабидолла Кокеш свободно говорит на казахском, уйгурском и китайском языках, немного владеет русским.
"В Кульдже много казахов, язык не забывается. Мы стараемся разговаривать с каждым гостем на его языке", – добавляет он.
Кульджа – много национальный регион, здесь живут представители примерно тринадцати народов.
"Раз в месяц собираемся, пьем чай, разговариваем. Уважаем традиции друг друга. Мир и согласие – наше главное богатство", – говорит Кабидолла.
6000 юаней пенсии хватает на всё
Курметжан Мамеджан также родом из Кульджи. Он вышел на пенсию в 61 год и уже четыре года, как и его земляк Кабидолла, принимает туристов у себя дома.
"Раньше я работал в постоянном комитете. Оттуда и ушел на пенсию. Прошло уже девять лет. Дети живут рядом, жизнь проходит в Кульдже. В целом город развивается", – рассказывает он.
По его словам, в районе больше всего живут казахи, как как местное население в основном занимается животноводством.
Туристов из Казахстана в Кульдже стало больше в последние годы
"Раньше приезжали каждый день. Сейчас с наступлением осени людей меньше – дети в школе, семьи выезжают реже. Но всё равно приходят. Я принимал по несколько десятков, даже сотни гостей в день. Они покупали наши овощи - помидоры, капусту", — делится он.
Курметжан показывает гостям местные горы и земли, рассказывает об истории и быте. Туристы видят жизнь местных своими глазами.
"Наши дети получили высшее образование. Дочь училась в Урумчи, сын – тоже. Вторая дочь – в Пекине. Государство полностью оплачивало обучение и общежитие. Затем и правнук пять лет учился в Пекине. Все получили хорошее образование", — говорит Курметжан.
Пенсии, по его словам,хватает.
"Я получаю 6000 юаней в месяц, жена – около 5000. Нам хватает. Мы ни в чём не нуждаемся. Страна спокойная, люди живут хорошо, дети учатся. На это и говорим – шүкір", — говорит он.
Его дом оформлен в традиционном уйгурском стиле, на стене висят тюбетейки разных народов. Во дворе – виноград и помидоры. Напомним, группа казахстанских журналистов посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район по приглашению посольства Китая в Казахстане.
