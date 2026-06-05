Минобороны Казахстана засекретило стоимость истребительного эскорта для иностранных гостей

Министерство обороны Казахстана отказалось раскрыть, во сколько бюджету обходятся истребительный эскорт и демонстрационные полёты с дымовым шлейфом, которыми в 2026 году встречали иностранных лидеров.

Министерство не предоставило стоимость лётного часа Су-30СМ и МиГ-29, суммарный налёт по мероприятиям (включая тренировочные полеты), прямые затраты бюджета и источник финансирования. Оказалось, что эти сведения отнесены к категории служебной информации ограниченного распространения приказом министра обороны № 177 от 23 февраля 2024 года и «не могут быть предоставлены для использования в СМИ», говорится в ответе на официальный запрос редакции. Документ подписал заместитель министра обороны РК по цифровизации Дархан Ахмедиев.

Раскрытые данные

Конкретные цифры ведомство привело только по дымовым составам. При демонстрационных полётах на самолётах Су-25 используется краситель «Airforse Smoke Dye» производства Турции, основной компонент которого, по описанию министерства, парафиновое минеральное масло без химических добавок.

Расход составляет около 1000-1200 литров на каждое мероприятие, включая тренировочные полёты, цена от 3-х долларов США за литр, сообщили в ведомстве. Это соответствует примерно 3000-3600 долларов на краситель за одно мероприятие. Если посчитать, то за два демонстрационных мероприятия 2026 года расход составляет порядка 2000-2400 литров, или 6000-7200 долларов.

При этом санитарно-эпидемиологическую экспертизу состав красителя – не проходил.

«Качество поставленных специализированных красителей соответствует действующим стандартам и техническим условиям и подтверждено сертификатом качества», – добавили в министерстве.

Статистика за год

За 2026 год авиация ВВС обеспечила 3 мероприятия по сопровождению и 2 мероприятия с демонстрационными полётами. На эскорт привлекалось от 2 до 5 истребителей Су-30СМ, на демонстрационные полёты от 4 до 6 штурмовиков Су-25.

Планирование таких мероприятий министерство к своей компетенции не отнесло, указав, что они выполняются на основании протокольного решения Аппарата Правительства Республики Казахстан.

Для контекста: открытые мировые оценки

Открытые зарубежные источники дают лишь порядок величины и заметно расходятся в методике, поэтому к ним стоит относиться как к ориентиру, а не точной цифре.

Стоимость лётного часа Су-30 в разных оценках варьируется от примерно 10 тысяч долларов (по индийским аудиторским данным начала 2020-х) до около 40 тысяч долларов (оценка 2025 года для модернизированного Су-30MKI с учётом топлива, обслуживания и амортизации). Базовый Су-27 и МиГ-29 оценивают примерно в 12 тысяч долларов за час.