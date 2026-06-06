Путин прокомментировал конфликт между США и Ираном

Президент России Владимир Путин высказался по поводу противостояния между США и Ираном, выразив надежду на дальнейшую деэскалацию ситуации и восстановление стабильности в регионе.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, российский лидер положительно оценил решение президента США Дональда Трампа о приостановке боевых действий. По словам Путина, такой шаг может способствовать снижению напряженности и созданию условий для мирного урегулирования.

Глава государства также сообщил, что Москва поддерживает контакты со всеми сторонами, вовлеченными в ситуацию, включая Вашингтон, Тегеран и Тель-Авив. Отдельно он затронул вопрос безопасности атомной электростанции «Бушер», где работают российские специалисты.

По словам Путина, российская сторона получает заверения о том, что зафиксированные ранее падения снарядов вблизи станции не были целенаправленными ударами. Он отметил, что у Москвы нет оснований сомневаться в этих заявлениях.

Президент РФ подчеркнул, что Россия намерена продолжить участие в строительстве атомных объектов в Иране после стабилизации обстановки. При этом, по его мнению, дополнительным фактором снижения напряженности могло бы стать устранение опасений Тегерана относительно ограничений на реализацию мирных ядерных проектов.

Комментируя причины конфликта, Путин заявил, что не видит свидетельств того, что Иран спровоцировал нынешнее обострение. Он напомнил о существовании международных договоренностей по иранской ядерной программе и отметил, что ранее их выполнение находилось под контролем Международного агентства по атомной энергии.

Кроме того, российский лидер заявил, что у Москвы нет данных о стремлении Ирана создать ядерное оружие. По его словам, иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии подобных планов, тогда как обеспокоенность Израиля связана именно с такими подозрениями.