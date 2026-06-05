Эксперт объяснил, почему для первой АЭС Казахстана выбрали «бестселлер» Росатома

Казахстан и Россия переходят к практической реализации проекта первой АЭС: стороны подписали соглашения по строительству станции и предоставлению экспортного кредита, а лидером международного консорциума выбран «Росатом». Для проекта предложены реакторы ВВЭР-1200 поколения III+, которые глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал «бестселлером» продаж.

Корреспондент BAQ.KZ узнала, почему выбран именно ВВЭР-1200, хватит ли двух блоков для Казахстана, насколько оправдана стоимость проекта и чем версия для Балхаша может отличаться от российских аналогов.

Почему именно ВВЭР-1200

ВВЭР-1200 – это водо-водяной энергетический реактор поколения III+. Один блок имеет мощность около 1200 МВт. Для Казахстана рассматривается строительство двух блоков, то есть примерно 2,4 ГВт установленной мощности.

Одна из причин выбора – серийность технологии. Казахстан, который только формирует атомную генерацию, заинтересован в промышленно опробованном решении, а не в экспериментальном проекте.

Председатель ОЮЛ «Казахстанская ассоциация энергоремонтных, проектных, инжиниринговых компаний и производителей энергетического оборудования» Сергей Агафонов считает, что вопрос нужно рассматривать через готовность энергосистемы принять крупный атомный блок.

По его словам, мощность большинства энергоблоков АЭС в мире составляет от 1000 до 1400 МВт, реже – до 1600 МВт. Менее мощные блоки могут быть экономически менее целесообразны, а слишком крупные – сложнее интегрировать в энергосистему.

«Существует негласное правило устойчивости для любой энергосистемы: единичная мощность любого вводимого источника генерации не должна превышать 10% от мощности всей энергосистемы. Поэтому энергоблок мощностью 1200 МВт – своего рода медиана для типового диапазона – хорошо интегрируется в нашу энергосистему», – говорит Агафонов.

По мнению эксперта, конфигурация сетей и нагрузок в районе строительства будущей АЭС также способствует размещению станции такой мощности.

Что означает «бестселлер» Росатома

В случае ВВЭР-1200 слово «бестселлер» означает прежде всего серийность и опыт эксплуатации. Первый энергоблок с таким реактором был введен на Нововоронежской АЭС-2 в 2017 году. ВВЭР-1200 также используется на Белорусской АЭС, а проекты на его базе реализуются в Турции, Египте, Бангладеш, Китае и Венгрии.

Сергей Агафонов отмечает, что сильные стороны ВВЭР-1200 – это сочетание активных и пассивных систем безопасности, высокий коэффициент использования установленной мощности и длительный срок службы.

«В качестве сильных сторон ВВЭР-1200 я бы отметил оптимальную комбинацию активных и пассивных систем безопасности, высокий коэффициент использования установленной мощности, обеспечиваемый более длительным периодом перезагрузки топлива, а также срок службы: основное оборудование рассчитано на 60 лет эксплуатации с возможностью продления еще на 20 лет», – говорит эксперт.

Для Казахстана это важно, поскольку АЭС строится на десятилетия. Поэтому при выборе технологии учитываются не только цена строительства, но и надежность, сервис, топливо, подготовка специалистов и возможность развития собственной атомной отрасли.

Хватит ли двух блоков Казахстану

Два блока ВВЭР-1200 дадут около 2,4 ГВт установленной мощности. Это значительный объем для энергосистемы Казахстана, особенно с учетом роста потребления и необходимости усиления южной зоны.

Но одна АЭС не решит все вопросы энергетики. Параллельно стране необходимо развивать сети, маневренную генерацию, возобновляемые источники энергии и модернизировать действующие мощности.

Агафонов считает, что к моменту ввода первой АЭС часть текущих проблем с дефицитом может быть решена за счет других проектов. Поэтому основная роль атомной станции – создать долгосрочный задел для роста экономики.

«При необходимом резерве в 10–15%, о котором ранее говорил Президент, к 2035 году, когда будет введена первая АЭС, установленная мощность нашей энергосистемы превысит 40 ГВт. Так что не только одной, даже двух АЭС может быть маловато. Именно поэтому в перспективных планах их уже три», – отмечает эксперт.

При этом, по его словам, резерв не означает простой станции. Атомные блоки, как базовая генерация, будут работать в энергосистеме постоянно.

Оправдана ли стоимость проекта

Ориентировочная стоимость двухблочной АЭС в Казахстане оценивается примерно в 16,5 млрд долларов. Это около 6875 долларов за 1 кВт установленной мощности.

Для атомной энергетики важно сравнивать не только общий бюджет, но и стоимость одного киловатта, срок службы станции, условия финансирования, график строительства и будущую загрузку блоков.

По словам Сергея Агафонова, в мировой практике стоимость современных АЭС, где значительная часть затрат приходится на системы безопасности, начинается примерно с 5000–6000 долларов за 1 кВт установленной мощности. Верхняя планка часто оценивается на уровне 8000–9000 долларов, а в отдельных случаях может быть выше.

«Поэтому наши 6875 долларов за 1 кВт – вполне демократично по мировым меркам», – считает эксперт.

При этом окончательные выводы можно будет делать после раскрытия детальных параметров проекта: условий финансирования, графика строительства, уровня локализации и итоговой стоимости.

Будет ли атомная энергия дешевой

АЭС требует крупных вложений на этапе строительства, но после ввода может десятилетиями вырабатывать большой объем базовой электроэнергии с высокой загрузкой.

Сергей Агафонов считает, что электроэнергия в Казахстане в любом случае будет дорожать – из-за модернизации инфраструктуры, роста потребления и обновления генерирующих мощностей.

«Я абсолютно уверен, что к 2035 году, моменту ввода нашей первой АЭС, ее цена интегрируется в наш оптовый рынок электроэнергии», – говорит эксперт.

При этом АЭС не означает автоматического снижения тарифов. Ее задача – обеспечить страну стабильной базовой генерацией на долгий срок. Для промышленности это особенно важно, так как крупные предприятия нуждаются в надежном и предсказуемом энергоснабжении.

Когда проект может окупиться

По оценке Сергея Агафонова, срок окупаемости такой АЭС может составить около 20 лет. Для атомной энергетики это рассматривается в контексте всего жизненного цикла станции: основное оборудование рассчитано на 60 лет работы с возможностью продления срока эксплуатации.

«Атомная энергетика – вероятно, единственный тип генерации, у которого срок окупаемости может составлять лишь часть от общей продолжительности жизни проекта. После того как АЭС окупится, мало что может конкурировать с ней в эффективности», – отмечает эксперт.

Ключевыми факторами экономической эффективности будут сроки строительства, возможное удорожание, цена электроэнергии и загрузка энергоблоков.

Чем казахстанская версия может отличаться

Казахстанская АЭС не будет простой копией российских блоков. Даже при использовании серийной технологии каждый атомный проект адаптируется под конкретную площадку.

В случае Балхаша значение будут иметь климат, сейсмика, водные условия, требования национального регулятора, экология, близость к потребителям и состояние сетей.

Сергей Агафонов считает, что опыт Ленинградской АЭС-2 может быть использован как основа, однако проект для Казахстана может получить дополнительные доработки.

«По настоянию казахстанской стороны проект может быть доработан под более строгие европейские требования эксплуатирующих организаций. Кроме этого, вероятно, потребуется увеличение мощности градирен, усиление фундамента, использование более мощных сейсмоизоляторов и сейсмостойкого армирования для защиты конструкции от толчков до 8–9 баллов и выше», – говорит эксперт.

По его словам, текущая сейсмика Балхаша ниже таких значений, однако для объекта атомной энергетики проектирование всегда ведется с большим запасом прочности.

Таким образом, отличия казахстанской версии, вероятнее всего, будут касаться не самой реакторной технологии, а инженерной адаптации: фундамента, сейсмостойкости, градирен, водопользования, климатических решений, локализации и требований регулирования.

АЭС, ВИЭ или газ: что выгоднее

Эксперты считают, что противопоставлять атомную энергетику, ВИЭ, газ и другие источники генерации неправильно. Казахстану нужна сбалансированная энергосистема, где каждый вид генерации выполняет свою функцию.

ВИЭ будут занимать все большую долю в энергобалансе, но солнечные и ветровые станции требуют развития сетей, накопителей и маневренных мощностей. Газовая генерация важна для балансировки, но газ также является ценным сырьем для промышленности. Угольная генерация остается значимой, но требует экологической модернизации.

«Не нужно противопоставлять, нужно комбинировать. По моему мнению, атомная энергетика должна занять в будущем безуглеродном энергобалансе Казахстана долю 20–25%», – говорит Агафонов.

То есть АЭС должна стать не заменой всей другой генерации, а одним из элементов долгосрочной энергетической системы.

Какие вопросы остаются открытыми

Несмотря на стратегическую логику проекта, ряд вопросов требует дальнейшего раскрытия. Это окончательная стоимость строительства, условия финансирования, график реализации, уровень локализации, подготовка кадров, экологические процедуры и модель эксплуатации.

Сергей Агафонов среди ключевых факторов выделяет сроки и возможное удорожание строительства.

«Если, как прогнозируется, наша первая АЭС будет введена в эксплуатацию в 2035 году, а заявленный бюджет существенно не изменится, можно будет сказать, что ключевые риски преодолены», – отмечает эксперт.

ВВЭР-1200 для Казахстана – это крупный инфраструктурный проект, рассчитанный на десятилетия. Его сильные стороны – серийность, высокая мощность, длительный срок службы, опыт эксплуатации и возможность работы в базовом режиме.

Для Казахстана проект может стать важным элементом будущего энергобаланса, особенно с учетом роста потребления и необходимости укрепления южной зоны. Но его эффективность будет зависеть от конкретных условий: окончательной стоимости, параметров финансирования, сроков строительства, уровня локализации, подготовки кадров и адаптации станции под Балхаш.

Главный вопрос сегодня не в том, хороший или плохой ВВЭР-1200. Важно, сможет ли Казахстан реализовать проект так, чтобы он стал частью устойчивой энергетической системы и дал стране долгосрочный базовый источник электроэнергии.