Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на заседании Правительства сообщил о планах обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом в рамках подготовки к весенне-полевым работам 2026 года, передает BAQ.KZ.РК

– В январе 2026 года министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график поставки 402 тыс. тонн дизельного топлива на весенне-полевые работы на период с 1 февраля по 30 июня. В 2025 году цена дизельного топлива для СХТП составляла 232 тенге за литр с НДС на станции назначения, а конечная цена – 254 тенге за литр. Это дешевле цен на АЗС на 15–40%, — отметил министр.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что в настоящее время предельная цена на дизтопливо для сельхозтоваропроизводителей уже утверждена на 15% ниже рыночной.

Для обеспечения прозрачности и контроля за движением топлива были внедрены отдельные ПИН-коды, окраска дизеля в желтый, синий и красный цвета, а также создан отдельный виртуальный склад в электронной системе счет-фактур.