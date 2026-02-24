402 тысячи тонн дизеля выделено на весенние работы – Минэнерго РК
Для обеспечения прозрачности и контроля за движением топлива были внедрены отдельные ПИН-коды, окраска дизеля в желтый, синий и красный цвета, а также создан отдельный виртуальный склад в электронной системе счет-фактур.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на заседании Правительства сообщил о планах обеспечения сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом в рамках подготовки к весенне-полевым работам 2026 года, передает BAQ.KZ.РК
– В январе 2026 года министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график поставки 402 тыс. тонн дизельного топлива на весенне-полевые работы на период с 1 февраля по 30 июня. В 2025 году цена дизельного топлива для СХТП составляла 232 тенге за литр с НДС на станции назначения, а конечная цена – 254 тенге за литр. Это дешевле цен на АЗС на 15–40%, — отметил министр.
Ерлан Аккенженов подчеркнул, что в настоящее время предельная цена на дизтопливо для сельхозтоваропроизводителей уже утверждена на 15% ниже рыночной.
– Эти меры позволили обеспечить точечную реализацию топлива по целевому назначению в адрес операторов СХТП. Фактическая выборка дизельного топлива с дальнейшей отгрузкой в регионы за 2023–2025 годы составляла порядка 80% от плана. В 2025 году дополнительно на ОПР выделены 60 тыс. тонн топлива на сушку зерновых и масличных культур, что довело общий объем выделенного дизеля до 863 тыс. тонн. Отгрузка зависит от заявок СХТП, проведения оплаты и подачи вагонов. Контроль за обеспечением сельхозтоваропроизводителей дизельным топливом находится на постоянном контроле Министерства, — подчеркнул министр.
