В Казахстане продолжается реализация масштабного проекта "1000 лидеров изменений в образовании", направленного на формирование нового поколения управленцев в сфере образования. Проект создан по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева и реализуется Министерством просвещения с 2023 года, передаёт BAQ.KZ.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова вручила сертификаты 403 педагогам, включённым в кадровый резерв проекта. В этом году итоговую оценку прошли 411 кандидатов, из которых 403 были зачислены в резерв.

Во время встречи с участниками министр обсудила ключевые направления модернизации системы образования и подчеркнула, что успех реформ напрямую зависит от управленческого потенциала руководителей школ.

"В управлении изменениями в образовании важны три фактора — ценность, способность и действие. Руководители школ должны быть трансформационными лидерами, способными внедрять современные подходы, развивать педагогов и обеспечивать равные возможности для всех учащихся", — отметила Жулдыз Сулейменова.

Министр также подчеркнула значение интеграции технологий искусственного интеллекта в учебный процесс и представила участникам модель "Успешная школа в эпоху ИИ".

Проект "1000 лидеров изменений в образовании" включает трёхуровневую подготовку — базовую, аналитическую и профессиональную. За два года его участниками стали 583 педагога, из которых 71% уже назначены на руководящие должности.

Педагоги, завершившие обучение и вошедшие в резерв, получили право занимать вакантные управленческие позиции без конкурсных процедур, что позволит ускорить обновление кадрового состава и внедрение передовых управленческих практик в образовательных организациях.