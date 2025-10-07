Казахстан подтверждает свою растущую роль в мировом сообществе информационных технологий и инноваций, заключив ряд стратегических договоренностей на Digital Bridge 2025. В рамках форума государственные органы, крупные компании, международные технопарки и другие организации подписали 41 документ, направленный на развитие IT-инноваций, передает BAQ.KZ.

В ходе форума Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан подписало меморандумы с ведущими международными компаниями, среди которых Freedom Bank Kazakhstan, Yandex Qazaqstan, Binance и 3D Global Limited, а также с рядом национальных организаций, включая АО "Самрук-Энерго". Документы направлены на развитие цифровых финансов и модернизацию цифровой инфраструктуры страны.

Одним из ключевых событий стало соглашение между международным инновационным кластером Astana Hub и китайской компанией UNITREE, мировым лидером в области робототехники. Стороны договорились об открытии в Астане специализированной лаборатории робототехники на базе Центра искусственного интеллекта alem.ai.

Знаковым событием форума также стало партнерство между Astana Hub и глобальной аналитической платформой StartupBlink. Казахстан впервые занял первое место среди стран Центральной Азии в глобальном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2025, а Astana Hub получил престижное звание Top Startup Hub in Central Asia. Стороны договорились о совместном развитии стартап-экосистемы, обмене знаниями и продвижении казахстанских технологических компаний на международном уровне.

Всего Astana Hub в ходе Digital Bridge 2025 подписал семь меморандумов. Среди них – соглашение о сотрудничестве с турецкой Habitat Association, возглавляющей GEN Türkiye и входящей в глобальную предпринимательскую сеть GEN Global, объединяющую 178 стран. Этот документ предусматривает обмен опытом, поддержку предпринимателей и расширение взаимодействия между инновационными экосистемами Казахстана и Турции, что откроет для стартапов доступ к новым международным рынкам. Также был подписан меморандум с Университетом имени Жумабека Ахметулы Ташенева, который предоставит студентам доступ к экосистеме Astana Hub, участие в программах поддержки стартапов и возможность развивать практические навыки.

Отдельным событием стало подписание соглашения между биометрической компанией Biometric.Vision, участником Astana Hub, и глобальной платформой транспортных и городских услуг inDrive. Сотрудничество открывает для inDrive возможность интеграции передовых решений в области ИИ и компьютерного зрения. Такие технологии станут не только инструментом обеспечения безопасности, но и драйвером инновационного развития всей платформы.

Напомним, со 2 по 4 октября в Астане проходил международный форум Digital Bridge 2025 — крупнейшее событие Центральной Евразии в сфере технологий и искусственного интеллекта, объединяющее мировых лидеров индустрии, инвесторов, экспертов и стартапы.