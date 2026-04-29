«От ближайшего соратника президента до предательства»: что известно о Камчыбеке Ташиеве?

Камчыбек Ташиев - одна из самых влиятельных и одновременно самых противоречивых фигур в политике Кыргызстана последнего десятилетия. Он считался не просто руководителем силового блока, а вторым центром реальной власти в стране. Вместе с президентом Садыр Жапаров он входил в тандем, сформировавший политическую систему Кыргызстана после 2020 года. Однако в 2026 году его неожиданная отставка была воспринята как признак серьёзных перемен внутри страны.

Ташиев родился в 1968 году в селе Барпы Джалал-Абадской области. Это юг Кыргызстана — регион, где традиционно сильны клановые и региональные политические влияния. Он получил инженерное и юридическое образование. В 1990-х занимался бизнесом, позже пришёл в политику.

Главной опорой Ташиева в политике считался южный электорат. С учётом того, что разделение между севером и югом серьёзно влияет на политические процессы в стране, его усиление стало не только личным карьерным ростом, но и возвращением влияния южных элит.

Впервые Ташиев стал заметной фигурой в 2000-х годах. Он занимал пост министра чрезвычайных ситуаций, позже прошёл в парламент и получил известность благодаря националистической и популистской риторике.

Его реальное усиление началось во время политического кризиса в Кыргызстане в 2020 году. После массовых протестов, последовавших за парламентскими выборами, из тюрьмы был освобождён нынешний президент Садыр Жапаров. Именно тогда Ташиев стал его главным политическим союзником.

После того как Жапаров стал временным президентом, он назначил Ташиева председателем Государственного комитета национальной безопасности. С этого момента в его руках сосредоточились ключевые рычаги влияния и силового контроля.

В 2020–2026 годах Ташиев руководил спецслужбой, был заместителем главы правительства, влиял на кадровую политику и считался человеком, способным оказывать давление на бизнес-элиты. Многие эксперты называли его «вторым человеком в стране после президента».

Камчы Кольбаев считался одним из самых известных криминальных авторитетов Центральной Азии. США связывали его с международной наркотрафиковой сетью.

В 2023 году Кольбаев был убит в Бишкеке во время спецоперации. По официальной версии, при задержании он оказал сопротивление силовикам. Операцию проводила служба безопасности, которой руководил Ташиев. Поэтому в обществе ликвидация Кольбаева воспринималась как личная политическая акция Ташиева.

Эксперты считали, что таким образом он укрепил образ жёсткого реформатора, нанёс удар по организованной преступности и показал полный контроль над силовым блоком. Критики же называли это борьбой за экономическое влияние внутри власти. Прямых доказательств того, что Ташиев отдавал приказ на ликвидацию, опубликовано не было.

В феврале 2026 года в Кыргызстане произошло неожиданное событие. Президент Садыр Жапаров внезапно освободил Ташиева от всех ключевых должностей. Для страны это стало политической сенсацией, поскольку на протяжении нескольких лет они считались неразлучными союзниками.

Официальные причины полностью названы не были, однако эксперты выдвинули несколько версий.

Во-первых, Ташиев мог стать слишком влиятельным. Его авторитет, особенно на юге страны, мог приблизиться к уровню самого президента. В такой ситуации Жапаров мог начать концентрацию власти в одних руках.

Во-вторых, усилилось влияние его клана. В обществе звучало много критики по поводу растущей роли родственников и близкого окружения Ташиева. Это могло восприниматься как угроза для президента.

Также не исключается конфликт внутри элит — борьба за ресурсы и кадровые назначения между различными группами влияния. Кроме того, внимание вызвали кадровые изменения на фоне международного давления, связанного с обвинениями в помощи обхода санкций против России.

После увольнения сообщалось, что некоторое время Ташиев находился в Германии. Позже он вернулся в страну, а затем появилась информация, что его допросили в качестве свидетеля следственные органы. Это стало сигналом, что он утратил прежний политический иммунитет.

Позже стало известно, что в МВД Кыргызстана были доставлены бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-депутат Курманкул Зулушев и бывший спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу. Их несколько часов допрашивали в рамках дел об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота. Позже они покинули здание ведомства.

Ташиев заявил, что был вынужден обратиться к обществу после появления информации о возбуждении против него уголовного дела. По его словам, после сообщений о предъявленных обвинениях многие выразили обеспокоенность.

«По этому уголовному делу у меня есть полная возможность защитить себя в рамках закона. Я невиновен и, если даст Бог, буду оправдан», - заявил он.

Его адвокат отметил, что официальные обвинения экс-политику предъявлены не были. По его словам, бывших политиков вызвали на допрос в рамках дела, где подобные обвинения могут фигурировать.

Камчыбек Ташиев был одной из самых влиятельных фигур постреволюционного периода Кыргызстана. Он прошёл путь от уличной политики до руководства спецслужбами, продемонстрировал силу через ликвидацию Кольбаева, однако в итоге сам, как считают наблюдатели, оказался жертвой внутренней конкуренции системы, которую помогал строить.