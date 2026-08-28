4,1 млн детей сядут за парты: что изменится в школах Казахстана с нового учебного года

В Казахстане завершается подготовка к 2026–2027 учебному году. За парты сядут 4,1 млн школьников, в том числе 380 тыс. первоклассников. Еще 227 тыс. детей будут учиться в 11-х классах. Об этом сообщили на пресс-конференции в СЦК.

Новый учебный год принесет несколько изменений. Образовательные программы дополнят новыми обязательными курсами, а в школах начнется внедрение искусственного интеллекта.

Изменения коснутся и системы оценки знаний. В начальных классах отменят СОР и СОЧ – суммативное оценивание за раздел и четверть.

Новые подходы внедряют и в дошкольном образовании. В Казахстане продолжается пилотный проект по ваучерному финансированию детских садов. На сегодняшний день в его рамках выдано уже 1,1 млн ваучеров.

Продолжается прием и в колледжи. В этом году по государственному образовательному заказу планируется принять 133 тыс. студентов. При этом 70% госзаказа направят на подготовку специалистов технического профиля.

Отдельное внимание уделяется школьному питанию. В Минздраве подчеркнули, что новый стандарт питания должен соблюдаться во всех организациях образования.

К началу занятий усиливаются и меры безопасности. МВД будет контролировать маршруты «дом – школа – дом», территории организаций образования, общественные места и цифровую среду. В часы начала и окончания уроков патрулирование возле школ усилят.