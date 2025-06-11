Министерство культуры и информации РК объявило о старте приема заявок на специальную Президентскую литературную премию, учрежденную в поддержку молодых писателей и поэтов. Конкурс проходит уже в третий раз и направлен на развитие нового поколения талантов в области литературы, передает BAQ.KZ.

К участию приглашаются казахстанские авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не представлявшие свои произведения на международных и национальных конкурсах.

Конкурс проводится по четырем номинациям:

Проза

Поэзия

Драматургия

Детская литература

Один участник может подать заявку только в одной номинации.

Прием заявок открыт до 30 июня 2025 года.

Победителям присваивается звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов". Им вручается диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 4,1 млн тенге.

Адрес для подачи заявок (в бумажном и электронном формате):

г. Астана, проспект Мангилик ел, 8, 14 подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК, 273 кабинет.

Контактные телефоны:

+7 707 541 8006,

8 (7172) 740407, 740384, 740408.

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