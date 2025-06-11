4,1 млн тенге и всереспубликанское признание: Казахстан в поиске молодых писателей
До 30 июня принимаются заявки на Президентскую литературную премию для молодых авторов.
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Министерство культуры и информации РК объявило о старте приема заявок на специальную Президентскую литературную премию, учрежденную в поддержку молодых писателей и поэтов. Конкурс проходит уже в третий раз и направлен на развитие нового поколения талантов в области литературы, передает BAQ.KZ.
К участию приглашаются казахстанские авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не представлявшие свои произведения на международных и национальных конкурсах.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
- Проза
- Поэзия
- Драматургия
- Детская литература
Один участник может подать заявку только в одной номинации.
Прием заявок открыт до 30 июня 2025 года.
Победителям присваивается звание "Лауреат специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов". Им вручается диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 4,1 млн тенге.
Адрес для подачи заявок (в бумажном и электронном формате):
- г. Астана, проспект Мангилик ел, 8, 14 подъезд, Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК, 273 кабинет.
Контактные телефоны:
- +7 707 541 8006,
- 8 (7172) 740407, 740384, 740408.
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