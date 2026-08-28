410 премьер за сезон: театры Казахстана открывают год гастролями

Казахстанские театры за прошедший сезон собрали больше 2,8 миллиона зрителей. Столько людей пришло на 16 тысяч постановок, среди которых было 410 премьер, передает BAQ.KZ.

Новый сезон стартует уже сегодня. Театр «Астана Балет» открывает свой XIV сезон 28 и 29 августа, и открывает не своими силами. На сцену выйдет Корейский национальный балет с «Корсаром» на музыку Адольфа Адана. Дальше труппа сама поедет за границу, в планах Вьетнам, Франция и Австрия.

«Астана Опера» откроет XIV сезон 4 и 5 сентября оперой «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Выбор не случайный, в этом году обоим композиторам исполнилось бы 120 лет. Впереди у театра премьеры балета «Чарли и Ирэн», национального балета «Томирис» и детского музыкального спектакля «Арман», а балетная труппа поедет в Италию и по регионам страны.

Самое любопытное готовит Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая. Свой 93-й сезон он открывает премьерой национального балета «Ақбала» по мотивам трилогии Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот». Роман об аральских рыбаках впервые переносят на балетную сцену. К открытию театр добавит Open-Air гала-концерт «Мұра», где в одной программе сойдутся опера, балет, симфоническая музыка, хор, джаз, этно и современные направления.

Детская аудитория остается для театров отдельной большой историей. За первое полугодие 2026 года для детей сыграли 3948 спектаклей, на которые пришли 559 885 юных зрителей.

Театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова встречает 80-летие с наградами в руках. Его спектакль «Ұлпан» взял Гран-при международного театрального фестиваля «ART-ORDO» в Бишкеке и победил еще в трех номинациях.

Ездят казахстанские труппы много. За полгода они совершили 407 гастрольных выездов, 394 из них внутри страны и 13 за рубеж. Театр имени Абая выступал в Сингапуре, театр имени Мусрепова в Турции.

Артисты привозят и личные победы. Вокальная группа «El Voice» из «Астана Опера» получила Гран-при конкурс-фестиваля «Солдатский конверт», а скрипач того же театра Багдат Абильханов стал лауреатом I премии конкурса GRAND ART EXPRESS-CHINA в китайском Даляне.

В Алматы реконструируют Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова, работы ведут с расчетом сохранить исторический облик здания и обновить инженерные системы.

Ближе всех к финишу реконструкция Русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац. Строительная готовность здания составляет 98 %, инженерные системы и сценическое оборудование смонтированы, территория вокруг благоустроена. Зрителей театр рассчитывает впустить 7 ноября, в день своего рождения.