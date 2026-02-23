41,5% автопарка Казахстана составляют машины старше 20 лет
Обновление автопарка становится одной из главных задач казахстанского авторынка, поскольку 41,5% автомобилей в стране эксплуатируются более 20 лет, передает BAQ.KZ.
На пресс-конференции по развитию автомобильной отрасли в Астане Анар Макашева представила текущую структуру автопарка и возможности для замены старого транспорта на более новые модели.
– На сегодняшний день 399 475 автомобилей моложе трёх лет, а от трёх до семи лет - чуть больше миллиона, около 17,2% парка. Этот сегмент активно востребован покупателями. Ранее для обновления старого транспорта часто привозили машины из-за границы, но сейчас в отечественном парке достаточно безопасных и проверенных автомобилей для замены, — отметила она.
Спикер подчеркнула, что официальные дилеры предлагают разнообразные программы обмена, позволяющие заменить старую машину на более новую без потери качества и безопасности.
– Многие автомобили проходят ежегодное сервисное обслуживание и полностью соответствуют техническим требованиям. Цифровые сервисы в нашей стране позволяют оценить стоимость и состояние автомобиля. В сегментах от трёх до семи и от семи до десяти лет есть множество выгодных предложений, поэтому привоз старых машин из-за границы уже теряет смысл, — подчеркнула Анар Макашева.
По её словам, покупатели сегодня имеют широкий выбор новых и относительно новых автомобилей, а обновление автопарка становится безопасным и удобным благодаря официальным дилерам и современным сервисам.
