416 баллонов "веселящего газа" изъяты в Шымкенте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана пресекли незаконный оборот сильнодействующего вещества — оксида азота, известного как "веселящий газ", передает BAQ.KZ.
По данным полиции, в одном из ночных клубов Шымкента продажа "смешариков" была организована системно. В ходе оперативных мероприятий был обнаружен склад, где находилось 416 баллонов оксида азота, половина из которых была заправлена запрещённым соединением. Назначена соответствующая экспертиза.
МВД напоминает, что немедицинское употребление закиси азота опасно и ранее приводило к летальным случаям. За незаконный оборот сильнодействующих веществ в Казахстане предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Целевые мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота веществ, опасных для жизни и здоровья граждан, продолжаются.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила