Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана пресекли незаконный оборот сильнодействующего вещества — оксида азота, известного как "веселящий газ", передает BAQ.KZ.

По данным полиции, в одном из ночных клубов Шымкента продажа "смешариков" была организована системно. В ходе оперативных мероприятий был обнаружен склад, где находилось 416 баллонов оксида азота, половина из которых была заправлена запрещённым соединением. Назначена соответствующая экспертиза.

МВД напоминает, что немедицинское употребление закиси азота опасно и ранее приводило к летальным случаям. За незаконный оборот сильнодействующих веществ в Казахстане предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Целевые мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота веществ, опасных для жизни и здоровья граждан, продолжаются.