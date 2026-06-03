По данным портала TAZALAU, на 2 июня 2026 года в Казахстане подано 416 154 заявления на внесудебное банкротство. За последнюю неделю их стало больше на 3 262. При этом общее число банкротов достигло 69 627, а количество должников – 28 181. Эти цифры показывают: механизм банкротства стал востребованным, но проблема кредитной зависимости населения не исчезла. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, почему списание долгов не всегда означает выход из долговой ловушки.

Что показывают данные TAZALAU

На 2 июня 2026 года, согласно данным TAZALAU, по внесудебной процедуре в Казахстане подано 416 154 заявления. За последние семь дней показатель вырос на 3 262.

Количество должников составило 28 181 человек, недельный прирост – 1 411. Число граждан, признанных банкротами, достигло 69 627, за неделю их стало больше на 1 085. По судебной процедуре зарегистрировано 25 088 исков.

Основная часть заявлений поступает через цифровые каналы. 96,2% обращений поданы через веб-портал электронного правительства, еще 3,6% – через мобильное приложение e-Salyq Azamat. Остальные каналы занимают минимальную долю.

Эти данные говорят сразу о двух процессах. С одной стороны, механизм стал доступнее: граждане могут подать заявление онлайн, без сложного бумажного маршрута. С другой – такой масштаб обращений показывает, что для многих банкротство стало не исключительной мерой, а попыткой выбраться из хронической долговой нагрузки.

АРРФР признало системные ограничения

В официальном ответе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на запрос BAQ.KZ отмечается, что при реализации закона о банкротстве граждан были выявлены системные ограничения, которые сдерживали эффективность внесудебной процедуры.

«В ходе мониторинга реализации Закона о банкротстве граждан Агентством совместно с Комитетом государственных доходов были выявлены системные ограничения, сдерживающие эффективность применения механизма внесудебного банкротства. В частности, были установлены избыточная продолжительность сроков рассмотрения заявлений и низкая информированность граждан о доступных инструментах урегулирования проблемной задолженности», – говорится в ответе Агентства.

Одной из мер стало сокращение сроков рассмотрения заявлений для наиболее проблемной категории заемщиков – тех, кто не исполняет обязательства более пяти лет.

«Значительная часть заемщиков, допустивших просрочку исполнения обязательств свыше пяти лет, не располагает средствами, достаточными для погашения долга, и на протяжении длительного времени не осуществляет выплат по обязательствам. Ранее для данной категории должников срок рассмотрения обращений составлял шесть месяцев, что создавало дополнительную административную нагрузку и затягивало применение механизма внесудебного банкротства», – сообщили в АРРФР.

В январе 2026 года, по предложению Агентства, в закон внесли изменения. Для заемщиков с просрочкой свыше пяти лет и совокупной задолженностью не более 1 600 МРП срок рассмотрения внесудебного банкротства сократили с шести месяцев до одного месяца.

«Данная мера направлена на снижение административной нагрузки на уполномоченный орган, повышение доступности механизмов банкротства для проблемных должников и ускорение процесса списания задолженности, что создает благоприятные условия для возврата граждан к продуктивной экономической деятельности», – пояснили в Агентстве.

Еще одно направление – информирование граждан, которые формально подходят под критерии внесудебного банкротства, но не знают о такой возможности.

«Несмотря на востребованность механизма внесудебного банкротства, значительная часть граждан, имеющих признаки неплатежеспособности, не осведомлена о возможности его применения, вследствие чего не предпринимает действий по урегулированию проблемной задолженности», – отмечается в официальном ответе.

По данным Государственного кредитного бюро, критериям по просрочке свыше пяти лет соответствуют более 300 тысяч заемщиков. В рамках пилотного этапа им начали направлять SMS-уведомления через сервис электронного правительства «1414».

Кто реально может пройти банкротство

Финансовый управляющий, член палаты юридических консультантов Adilzanger Нурсултан Сугирбаев объясняет, что в Казахстане действуют два основных вида банкротства – внесудебное и судебное. Внесудебная процедура доступна не всем. Для нее долг не должен превышать 1 600 МРП– это 6 920 000 тенге. Также у гражданина не должно быть имущества, а по обязательствам не должно быть погашения в течение 12 месяцев.

«Согласно пункту 1 статьи 5 закона, основаниями для подачи заявления на процедуру внесудебного банкротства являются: размер обязательств не превышает 1 600 МРП, отсутствует имущество на праве собственности, включая имущество, находящееся в общей собственности, по обязательствам перед кредиторами отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления, проведены процедуры по урегулированию или взысканию неисполненных обязательств, а также процедура банкротства не применялась в течение семи лет», – поясняет юрист.

Есть и исключения. Если должник является получателем адресной социальной помощи в течение шести месяцев, он может подать на внесудебное банкротство независимо от даты последнего погашения. Также подать заявление можно, если срок неисполнения обязательств превышает пять лет.

Судебное банкротство применяется, когда сумма обязательств превышает 1 600 МРП. В отличие от внесудебной процедуры, оно допускает наличие имущества, в том числе совместно нажитого в браке. Но такое имущество может быть реализовано для погашения долгов. Единственное жилье можно сохранить только в том случае, если оно не является предметом залога.

Почему гражданам отказывают

Одна из причин, по которой банкротство не превращается в массовое «обнуление» долгов, – жесткие фильтры. Система проверяет заявителя через государственные базы данных и кредитные бюро: наличие имущества, обязательств, признаков платежеспособности и соответствие условиям закона. По словам Сугирбаева, проблемы возникают уже на этапе автоматической проверки.

«Во внесудебном банкротстве уполномоченные органы проверяют сведения о заявителе через государственные базы данных и кредитные бюро, оценивая наличие имущества, обязательств и иных признаков платежеспособности. При выявлении несоответствия условиям заявителю направляется предварительный отказ. Однако он не является окончательным: гражданин вправе в установленный срок представить дополнительные документы и пояснения, после чего решение может быть пересмотрено», – говорит эксперт.

При этом, по его словам, автоматическая система не всегда корректно оценивает ситуацию.

«Несоответствия, которые выявляются через автоматизированную систему, не всегда являются обоснованными. Здесь несколькими кликами не обойтись. Например, может прийти отказ из-за обнуления просрочки перед одним или несколькими кредиторами, а система не видит разницу между просрочкой и периодом погашения», – отметил Сугирбаев.

При судебном банкротстве трудности часто начинаются уже на стадии принятия заявления. Документы должны соответствовать требованиям закона, и их несоблюдение может стать основанием для возврата заявления.

Отдельный вопрос – добросовестность должника. По словам юриста, этот принцип важен, но на практике его трактовка иногда вызывает споры.

«Особое значение имеет принцип добросовестности, который является обязательным для процедуры. Однако его расширительное толкование судами приводит к оценке таких факторов, как трудоспособный возраст, образование, отсутствие медицинских противопоказаний или статус безработного. Подобный подход вызывает дискуссии, поскольку критерии добросовестности должны быть более четко определены», – считает он.

Банкротство не списывает все долги

Многие воспринимают банкротство как полное освобождение от всех обязательств. На практике это не так.

По внесудебной процедуре можно списать долги только перед ограниченным кругом кредиторов: банками второго уровня, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами и специальными финансовыми компаниями.

По судебному банкротству круг шире, но есть долги, которые не списываются.

«По судебному банкротству можно списать все, кроме долгов по алиментам, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью человека, требований, возникающих в соответствии с Законом “О Национальном Банке Республики Казахстан”, вознаграждения финансового управляющего, возмещения ущерба по уголовным правонарушениям, а также поступлений в бюджет, взыскиваемых по решению суда», – пояснил Сугирбаев.

После признания банкротом для человека наступают ограничения. В течение пяти лет он не может брать новые обязательства, за исключением микрокредитов ломбардов. Повторно пройти процедуру можно только через семь лет. Кроме того, налоговый орган в течение трех лет проводит мониторинг финансового состояния банкрота.

Если за этот период будет выявлен факт приобретения имущества, подлежащего государственной регистрации, кредиторы могут оспорить статус банкрота.

Почему банкротство не решает проблему кредитной зависимости

Главный вопрос – почему при наличии механизма банкротства казахстанцы продолжают жить в кредитах. Ответ не только в праве. Проблема глубже: для части семей кредиты стали способом закрывать ежедневные расходы.

«В Казахстане механизм банкротства не является лекарством от всех финансовых проблем. Для многих семей кредиты стали способом “дожить до зарплаты”, а не инструментом для улучшения благосостояния. Рост цен часто опережает рост доходов, жилье остается недоступным, у населения низкий уровень накоплений, а рассрочки и микрозаймы становятся частью повседневной жизни», – говорит Нурсултан Сугирбаев.

По его словам, люди нередко берут новые займы не для крупных покупок, а чтобы закрыть старые долги или покрыть базовые потребности.

«В результате люди берут новые кредиты не ради повышения качества жизни, а чтобы закрыть старые долги или покрыть базовые расходы. Поэтому проблема закредитованности связана не столько с безответственностью граждан, сколько с нехваткой финансовой устойчивости населения и общими экономическими трудностями», – считает эксперт.

Именно поэтому банкротство работает как крайняя мера, но не как профилактика. Оно может списать часть неподъемных обязательств, но не повышает доходы, не снижает стоимость жизни, не создает накопления и не меняет привычку закрывать кассовый разрыв новым займом.

Что делает регулятор

АРРФР в ответе BAQ.KZ указывает, что для ограничения роста проблемных кредитов в июне 2024 года был принят закон по минимизации рисков при кредитовании.

«Данным законом с 1 июля 2024 года введен запрет на выдачу потребительских кредитов заемщикам, имеющим просрочку более 90 дней. Одновременно усилены механизмы реструктуризации проблемной задолженности, в частности введен двухлетний мораторий на продажу проблемных кредитов коллекторам», – сообщили в Агентстве.

Также усилены права граждан на внесудебное урегулирование проблемной задолженности через банковского омбудсмана. Его компетенция теперь распространяется на споры по всем видам кредитов граждан, включая потребительские.

Для ограничения потребительского кредитования установлены предельные суммы займов: для банковских займов – 2 200 МРП, или 9,5 млн тенге, для микрокредитов – 1 100 МРП, или 4,75 млн тенге.

«Введено требование о согласии супруга при оформлении крупных потребительских кредитов, снижены предельные значения эффективной ставки вознаграждения по беззалоговым кредитам банков и МФО с 56% до 46%, по залоговым кредитам – с 40% до 35%», – говорится в ответе АРРФР.

Кроме того, Национальный Банк получил усиленный мандат в сфере макропруденциальной политики. В качестве нормативов закреплены коэффициент долговой нагрузки заемщика и коэффициент долга к доходу заемщика. Эти инструменты должны ограничивать выдачу кредитов тем, кто объективно не способен обслуживать новый долг.

Но эффект таких мер проявляется не сразу. Уже накопленная долговая нагрузка остается с населением, а банкротство становится последней точкой, когда реструктуризация, переговоры с кредиторами и попытки восстановить платежеспособность уже не сработали.

Уязвимые категории остаются в сложном положении

Отдельная проблема – граждане с низкими и социальными доходами. По словам юриста, действующий механизм не всегда учитывает положение людей с инвалидностью, пенсионеров и других социально уязвимых категорий.

«Самая главная проблема в применении банкротства заключается в отсутствии особых механизмов применения данной процедуры в отношении граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения. В первую очередь это касается граждан с инвалидностью 2–3 групп. Согласно Социальному кодексу, с назначенных пособий по инвалидности дозволяется удерживать до 25% в принудительном порядке в счет погашения задолженности», – говорит Сугирбаев.

По его словам, пенсионеры также не всегда защищены от взысканий.

«От взысканий не освобождаются и счета пенсионеров по возрасту, за счет пенсий которых удерживаются до 50% кредиторами, а также частными судебными исполнителями. Применение процедур в данном случае невозможно, так как обязательства исполняются в принудительном порядке. Законодатель также не делает разграничения между принудительным и добровольным погашением, а потому особо уязвимая категория населения не может списать долги “из-за доходов”», – отметил эксперт.

Юрист считает, что введение специальных исключений для социально уязвимых категорий могло бы сделать процедуру более справедливой.

Что делать человеку, который уже не справляется с кредитами

Эксперты считают, что банкротство не должно быть первым шагом. Если человек уже понимает, что не справляется с кредитами, сначала нужно попытаться договориться с кредиторами: подать заявление об изменении условий займа, приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения, и вести письменную переписку.

Если есть стабильный доход или имущество, за счет которого можно постепенно закрыть долги, можно рассмотреть восстановление платежеспособности через суд. Банкротство – крайняя мера, когда долговая нагрузка стала устойчивой и другие инструменты не помогают.

«Прежде всего, нужно признать наличие проблемы и не паниковать. Не спешите брать новые кредиты, чтобы закрыть старые – это прямой путь в кабалу. Не стоит пренебрегать инструментами внесудебного урегулирования задолженности перед кредиторами. Подготовьте заявления кредиторам об изменении условий займа, приложите подтверждающие документы. Ведите переписку и не стесняйтесь своего положения», – советует Нурсултан Сугирбаев.

По его словам, профилактика начинается не в суде и не на портале банкротства, а намного раньше – с контроля доходов и расходов.

«В большинстве случаев к неплатежеспособности граждане приходят из-за отсутствия контроля расходов и импульсивных покупок», – отметил эксперт.

Данные TAZALAU показывают высокий спрос на банкротство: более 416 тысяч заявлений на внесудебную процедуру и почти 70 тысяч признанных банкротов на 2 июня 2026 года. Но эти же цифры показывают глубину проблемы.

Банкротство помогает тем, кто уже не может обслуживать долги. Но оно не решает главную причину кредитной зависимости: низкую финансовую устойчивость семей, отсутствие накоплений, рост расходов и привычку закрывать старые обязательства новыми займами. Поэтому вопрос уже не только в том, сколько граждан смогут пройти процедуру. Главный вопрос – как сделать так, чтобы люди не доходили до банкротства снова.