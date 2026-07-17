16 лет колонии получил астанчанин за почтовые посылки из Таиланда

В Казахстане вынесен приговор 32-летнему жителю Астаны, которого признали виновным в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили в Департаменте полиции на транспорте, мужчина организовал ввоз на территорию страны экстракта каннабиса – гашишного масла через международные почтовые отправления. Наркотики поступили в трех посылках из Таиланда.

Общий вес изъятого вещества составил около 2,9 килограмма, что относится к особо крупному размеру.

Во время обыска по месту временного проживания подозреваемого полицейские обнаружили наркотические средства, подготовленные к сбыту, электронные весы, упаковочные материалы, SIM-карты, денежные средства и другие вещественные доказательства.

По итогам досудебного расследования были собраны доказательства причастности мужчины к преступлению. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы.

В ведомстве сообщили, что с начала года сотрудники ведомства выявили 202 наркоправонарушения. Среди них – 41 факт сбыта наркотиков, шесть фактов хранения в особо крупном размере и 16 фактов контрабанды.

Всего с начала года из незаконного оборота изъято более 172 килограммов наркотических средств.