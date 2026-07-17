16 лет колонии получил астанчанин за почтовые посылки из Таиланда
17 Июля 2026, 15:06
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17 Июля 2026, 15:0617 Июля 2026, 15:06
127Фото: Архив BAQ.KZ
Ранее на длительные сроки были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети.
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