42 килограмма марихуаны изъяли у жители Жамбылской области

Фото: МВД РК
 
 
В Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию наркопреступности, батальона патрульной полиции и кинологами, задержан 56-летний житель, перевозивший наркотические вещества, передает BAQ.KZ.
 
Полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz на автодороге Западная Европа – Западный Китай вблизи села Кордай. В ходе проверки с использованием служебной собаки на заднем сиденье автомобиля обнаружены три полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения с характерным запахом.
 
– Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общим весом 43 кг 630 гр. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый признал вину и водворен в изолятор временного содержания, – сообщили в МВД Казахстана.

Сейчас стражи порядка продолжают оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к противоправной деятельности.

