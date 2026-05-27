Льготная ипотека и рост цен: почему жилье в Казахстане продолжает дорожать

Льготные ипотечные программы в Казахстане помогают гражданам быстрее приобрести жилье, однако одновременно становятся одним из факторов роста цен на квартиры. Такое мнение высказала советник президента Ассоциации риэлторов Казахстана, эксперт рынка недвижимости Нина Лукьяненко, передает BAQ.kz.

По ее словам, доступная ипотека стимулирует спрос значительно быстрее, чем рынок успевает наращивать объемы строительства.

"Когда на рынок одновременно выходит большое количество покупателей с доступными деньгами, а объем нового жилья не успевает расти такими же темпами – цены начинают подниматься. Особенно это заметно в крупных городах, где спрос традиционно высокий", – пояснила эксперт.

Лукьяненко отметила, что сегодня льготная ипотека ориентирована лишь на отдельные категории граждан, поэтому ее влияние пока не носит критического характера. Однако при расширении программ ситуация может резко измениться.

"Если дать возможность всем пользоваться льготными условиями, то объем сделок начнет расти, а когда появляется платежеспособный спрос, то начинается рост цены", – подчеркнула она.

Эксперт также считает, что часть государственных жилищных программ уже сейчас фактически разгоняет спрос быстрее, чем строятся новые дома. По ее словам, девелопмент остается длительным и затратным процессом.

По ее словам, земля, коммуникации, согласования, строительство, удорожание материалов, дефицит участков – все это ограничивает скорость появления нового жилья. В итоге доступная ипотека часто приводит к тому, что покупателей становится больше быстрее, чем новых квадратных метров.

По оценке Нины Лукьяненко, после запуска льготных ипотек рынок практически мгновенно реагирует ростом цен. Люди стараются успеть воспользоваться выгодными условиями, что формирует ажиотажный спрос.

"На фоне ажиотажного спроса, когда появляется условная очередь в отделах продаж, продавцы и застройщики начинают корректировать цены вверх. Особенно в сегментах, где предложение ограничено. Поэтому часть эффекта от дешевой ипотеки со временем “съедается” ростом стоимости жилья", – отметила эксперт.

Говоря о выгодополучателях льготных программ, Лукьяненко подчеркнула, что на первом этапе преимущества получают покупатели, однако в долгосрочной перспективе серьезную выгоду извлекает и строительный сектор.

"Фактически льготная ипотека становится механизмом поддержки не только населения, но и строительной отрасли, а также массы сопутствующих бизнесов. Объективно, по тому, как чувствует себя строительный сектор, можно судить о том, что происходит с экономикой страны в целом", – сказала она.

Эксперт убеждена, что для реального повышения доступности жилья Казахстану необходимо не только субсидировать ипотеку, но и системно увеличивать предложение на рынке.

По ее словам, государству необходимо ускорять подведение инфраструктуры, упрощать строительные процедуры и создавать условия для появления более доступных проектов.

"Иначе рынок продолжит жить по простой схеме: больше доступных денег – выше цены на квадратный метр", – резюмировала Нина Лукьяненко.

При этом эксперты рынка недвижимости не исключают, что дальнейшая эффективность льготных программ будет напрямую зависеть от того, сможет ли государство одновременно стимулировать строительство нового жилья и сдерживать перегрев спроса на рынке.