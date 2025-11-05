Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут выплачивать пособия по программе продовольственной помощи SNAP во время приостановки работы правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Трамп заявил, что выплата данных пособий, которые помогают прокормить миллионы американцев, возобновится только после того, как демократы в Конгрессе согласятся принять законопроект о временном финансировании, который позволит возобновить работу правительства США.

Он написал в соцсети Truth Social, что во время президентства Джо Байдена пособия по программе SNAP "бессистемно раздавали всем желающим, а не только нуждающимся". Он также добавил, что данные пособия будут "выдаваться только тогда, когда радикальные левые демократы откроют правительство, что они могут легко сделать".

Федеральный суд на прошлой неделе постановил, что администрация Трампа должна продолжать финансирование программы SNAP. В ответ администрация Трампа сообщила федеральному судье в Род-Айленде, что оплатит половину расходов на пособия по программе SNAP за ноябрь.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт позже на брифинге сообщила журналистам, что "администрация полностью выполняет постановление суда". Ливитт заявила, что обсудила с Трампом ситуацию, и добавила: "Получатели этих пособий по программе SNAP должны понимать, что им потребуется некоторое время, чтобы получить пособие, поскольку демократы поставили администрацию в крайне невыгодное положение".

"Мы извлекаем средства из резервного фонда, который, как предполагается, предназначен для чрезвычайных ситуаций, катастроф, войны, и президент не хочет в будущем задействовать этот фонд, и именно об этом он говорил в своем посте Truth Social", — сказала Ливитт.

Она также сообщила, что 4 ноября Министерство сельского хозяйства США опубликовало рекомендации для отдельных штатов относительно размера денежных выплат получателям SNAP.

Судья Джек Макконнелл 31 октября сообщил администрации, что необходимо как можно скорее выплатить пособия по программе SNAP из резервного фонда, а также изучить вопрос о том, можно ли использовать другие федеральные средства для полного финансирования программы в отсутствие новых ассигнований со стороны Конгресса США.

Всего в рамках Программы дополнительной продовольственной помощи SNAP талоны получают около 42 млн малоимущих американцев.