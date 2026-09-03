Казахстан готовит крупное обновление водной инфраструктуры. В стране планируют построить 42 новых водохранилища, реконструировать еще 37 и обновить более 4,6 тыс. километров каналов. Часть работ уже идет, сообщает BAQ.KZ.

За 2024-2025 годы модернизировали пять водохранилищ. Еще два объекта сейчас строят в Туркестанской области. «Каракуыс» и «Байдибек ата» после запуска смогут дополнительно накапливать около 69 млн кубометров воды.

Большой объем работ приходится на каналы. За два года реконструировали свыше 1,4 тыс. километров. В 2026 году должны ввести еще 962 километра. Расчет идет на водоснабжение около 200 тыс. гектаров орошаемых земель.

Экономия воды уже измеряется сотнями миллионов кубометров

Водосберегающие системы сейчас работают на 543,5 тыс. гектаров.

По итогам 2025 года они позволили сэкономить около 874 млн кубометров воды. К 2030 году площадь такого орошения хотят довести до 1,3 млн гектаров, а экономию до 2,2 млрд кубометров.

Отдельно в Правительстве привели данные по крупным водоемам. Объем воды в Северном Арале вырос до 23,5 кубического километра.

За последние два года в Балхаш поступило около 30 кубических километров воды. В Правительстве заявили, что это помогло стабилизировать уровень озера.

Водную систему переводят в цифру

В стране уже оцифровали более 23 тыс. водных объектов. В единой системе собирают сведения о водоемах, инфраструктуре, водопользователях и подземных водах.

С начала 2026 года через цифровую биллинговую систему заключили более 26,8 тыс. договоров на подачу воды.

Новый Водный кодекс закрепил понятие «водная безопасность» и бассейновое планирование. Для крупных предприятий подготовили 168 пятилетних планов перехода на повторное и оборотное водоснабжение.