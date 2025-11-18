В Индии создали экстренный круглосуточный координационный центр после тяжёлой аварии в Саудовской Аравии, в которой погибли, по предварительным данным, 42 гражданина страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на NDTV.

Трагедия произошла ранним утром 17 ноября неподалёку от Медины.

По данным местных СМИ, автобус, перевозивший паломников, совершавших умру, столкнулся с дизельной цистерной и мгновенно вспыхнул. Многие пассажиры спали в момент аварии, что практически лишило их шансов на спасение.

Авария произошла около 1:30 по индийскому времени в районе, известном как Муфрихат. Сообщается, что среди погибших — как минимум 11 женщин и 10 детей. Точные данные продолжают уточняться. По информации саудовских служб, выжил только один человек.

Предварительные сведения указывают, что большинство пассажиров автобуса были из Хайдарабада (штат Телангана). Индийские власти продолжают проверку списков и устанавливают личности погибших.

Министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар выразил глубокие соболезнования и пообещал полную поддержку семьям жертв. "

Расследование причин трагедии продолжается, а родственники погибших ожидают официального подтверждения личности жертв и дальнейших действий властей.