В Карагандинской областной универсальной научной библиотеке имени Николая Гоголя прошла встреча с представителями библиотечной сферы, посвященная развитию культуры чтения и внедрению современных технологий в работу библиотек.

Мероприятие организовали в рамках реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации».

В обсуждении приняли участие руководитель Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Галымжан Отелбайулы, директор Национальной академической библиотеки Казахстана Кумис Сеитова, а также руководители областных, городских и районных библиотечных систем, методисты и библиотекари.

Участники рассмотрели вопросы реализации концепции «Зерделі ұлт», продвижения культуры чтения, повышения статуса библиотек, их цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в библиотечную деятельность.

В рамках встречи также подвели итоги областного конкурса «Использование искусственного интеллекта в пропаганде книг». На него поступили 42 заявки из 12 городов и районов региона. По итогам отбора оценили работы 33 авторов, победителей наградили.

Встреча стала площадкой для обмена опытом и обсуждения новых подходов к развитию библиотек, расширению их возможностей и повышению роли в формировании культуры чтения.