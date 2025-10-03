420 тонн еды по сниженным ценам: в Алматы стартует "Береке Fest"
Казахстанская еда без наценки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 и 5 октября 2025 года в центре Алматы развернётся масштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей Алматинской области и городских предприятий, передает BAQ.KZ.
Мероприятие состоится в рамках республиканской инициативы "Береке Fest", которая направлена на стабилизацию цен на продукты первой необходимости, поддержку отечественных аграриев и популяризацию казахстанской продукции.
Жителей и гостей мегаполиса ждут более 50 наименований продуктов питания: от свежих овощей и фруктов до мяса, молочной продукции, круп, муки, колбас и масел. Общий объём сельхозпродукции, представленной на ярмарке, составит 420 тонн, из которых:
-
100 тонн — мясная продукция,
-
150 тонн — фрукты и овощи,
-
50 тонн — молочные изделия,
-
120 тонн — другие товары.
В мероприятии примут участие 12 районов и два города — Алматы и Конаев. Все товары будут поставлены напрямую от фермеров и переработчиков, что обеспечит покупателям доступные цены и высокое качество.
Ярмарка будет проходить на улице Казыбек би (участок от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова) с 8:00 до 17:00. Организаторы обещают удобную логистику, насыщенную программу и настоящий праздник казахстанской продукции.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек