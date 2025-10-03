4 и 5 октября 2025 года в центре Алматы развернётся масштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием производителей Алматинской области и городских предприятий, передает BAQ.KZ.

Мероприятие состоится в рамках республиканской инициативы "Береке Fest", которая направлена на стабилизацию цен на продукты первой необходимости, поддержку отечественных аграриев и популяризацию казахстанской продукции.

Жителей и гостей мегаполиса ждут более 50 наименований продуктов питания: от свежих овощей и фруктов до мяса, молочной продукции, круп, муки, колбас и масел. Общий объём сельхозпродукции, представленной на ярмарке, составит 420 тонн, из которых:

100 тонн — мясная продукция,

150 тонн — фрукты и овощи,

50 тонн — молочные изделия,

120 тонн — другие товары.

В мероприятии примут участие 12 районов и два города — Алматы и Конаев. Все товары будут поставлены напрямую от фермеров и переработчиков, что обеспечит покупателям доступные цены и высокое качество.

Ярмарка будет проходить на улице Казыбек би (участок от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова) с 8:00 до 17:00. Организаторы обещают удобную логистику, насыщенную программу и настоящий праздник казахстанской продукции.