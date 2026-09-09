423 участника поборолись за звание лучших в конкурсе «Еңбек жолы»

Во всех регионах Казахстана завершился региональный этап ежегодного конкурса «Еңбек жолы».

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, по итогам работы конкурсных комиссий определены победители и призеры в трех номинациях. Участники, занявшие первые места, представят свои регионы на республиканском этапе конкурса.

Конкурс «Еңбек жолы» проводится ведомством с 2014 года. Его основными задачами являются повышение престижа труда и рабочих профессий, развитие института наставничества, а также сохранение и популяризация трудовых традиций.

Сколько заявок поступило

В 2026 году на региональный этап конкурса местные исполнительные органы приняли 423 заявки.

Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» – 172. В категории «Лучший молодой работник производства» зарегистрировано 165 заявок, а в номинации «Лучшая трудовая династия» – 86.

Наибольшую активность проявили участники Акмолинской области, представившие 52 заявки. Из них 11 заявок поступило в номинации «Лучшая трудовая династия», 15 – «Лучший наставник работающей молодежи» и 26 – «Лучший молодой работник производства».

Кызылординская область представила 40 заявок. В их числе 8 заявок в номинации «Лучшая трудовая династия», 22 – «Лучший наставник работающей молодежи» и 10 – «Лучший молодой работник производства».

По 13 заявок поступило из Шымкента и Мангистауской области.

Какие номинации

Конкурс проводится по трем номинациям, каждая из которых отражает разные направления трудовых традиций и профессионального развития.

«Лучшая трудовая династия» объединяет семьи, представители нескольких поколений которых связали свою профессиональную деятельность с одной или несколькими сферами труда.

В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» оценивается вклад опытных специалистов в профессиональное становление, обучение и развитие молодых работников.

«Лучший молодой работник производства» направлена на выявление молодых специалистов, которые демонстрируют высокие профессиональные результаты, мастерство и ответственное отношение к труду.

Кто вошел в комиссии

Для проведения регионального этапа во всех областях, городах республиканского значения и столице были сформированы конкурсные комиссии.

В их состав вошли заместители акимов регионов, представители территориальных объединений профсоюзов, а также объединений, ассоциаций и союзов работодателей.

По каждой из трех номинаций определены участники, занявшие первое, второе и третье места.

Победители регионального этапа, занявшие первые места, получили право представить свои регионы на республиканском этапе конкурса «Еңбек жолы».

Когда пройдет республиканский этап

В этом году республиканский этап конкурса пройдет при поддержке акимата Астаны.

По его итогам определят лучших представителей трудовых династий, наставников работающей молодежи и молодых работников производства со всей страны.

Награждение победителей регионального этапа состоится с участием акимов областей, городов республиканского значения и столицы в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню труда.

Проведение конкурса «Еңбек жолы» направлено на формирование уважительного отношения к труду, поддержку профессионального мастерства и преемственности поколений, а также позволяет отмечать работников и трудовые династии, вносящие вклад в развитие экономики и общества.