423 участника поборолись за звание лучших в конкурсе «Еңбек жолы»
По итогам конкурса выбрали лучших наставников, молодых работников и трудовые династии.
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Во всех регионах Казахстана завершился региональный этап ежегодного конкурса «Еңбек жолы».
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, по итогам работы конкурсных комиссий определены победители и призеры в трех номинациях. Участники, занявшие первые места, представят свои регионы на республиканском этапе конкурса.
Конкурс «Еңбек жолы» проводится ведомством с 2014 года. Его основными задачами являются повышение престижа труда и рабочих профессий, развитие института наставничества, а также сохранение и популяризация трудовых традиций.
Сколько заявок поступило
В 2026 году на региональный этап конкурса местные исполнительные органы приняли 423 заявки.
Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» – 172. В категории «Лучший молодой работник производства» зарегистрировано 165 заявок, а в номинации «Лучшая трудовая династия» – 86.
Наибольшую активность проявили участники Акмолинской области, представившие 52 заявки. Из них 11 заявок поступило в номинации «Лучшая трудовая династия», 15 – «Лучший наставник работающей молодежи» и 26 – «Лучший молодой работник производства».
Кызылординская область представила 40 заявок. В их числе 8 заявок в номинации «Лучшая трудовая династия», 22 – «Лучший наставник работающей молодежи» и 10 – «Лучший молодой работник производства».
По 13 заявок поступило из Шымкента и Мангистауской области.
Какие номинации
Конкурс проводится по трем номинациям, каждая из которых отражает разные направления трудовых традиций и профессионального развития.
«Лучшая трудовая династия» объединяет семьи, представители нескольких поколений которых связали свою профессиональную деятельность с одной или несколькими сферами труда.
В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» оценивается вклад опытных специалистов в профессиональное становление, обучение и развитие молодых работников.
«Лучший молодой работник производства» направлена на выявление молодых специалистов, которые демонстрируют высокие профессиональные результаты, мастерство и ответственное отношение к труду.
Кто вошел в комиссии
Для проведения регионального этапа во всех областях, городах республиканского значения и столице были сформированы конкурсные комиссии.
В их состав вошли заместители акимов регионов, представители территориальных объединений профсоюзов, а также объединений, ассоциаций и союзов работодателей.
По каждой из трех номинаций определены участники, занявшие первое, второе и третье места.
Победители регионального этапа, занявшие первые места, получили право представить свои регионы на республиканском этапе конкурса «Еңбек жолы».
Когда пройдет республиканский этап
В этом году республиканский этап конкурса пройдет при поддержке акимата Астаны.
По его итогам определят лучших представителей трудовых династий, наставников работающей молодежи и молодых работников производства со всей страны.
Награждение победителей регионального этапа состоится с участием акимов областей, городов республиканского значения и столицы в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню труда.
Проведение конкурса «Еңбек жолы» направлено на формирование уважительного отношения к труду, поддержку профессионального мастерства и преемственности поколений, а также позволяет отмечать работников и трудовые династии, вносящие вклад в развитие экономики и общества.
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