Пять детей пострадали от открытых трансформаторов в ЗКО за пять лет

В Западно-Казахстанской области за последние пять лет пять детей пострадали от открытых трансформаторов. Сейчас в регионе насчитывается около 400 таких неогражденных объектов, передает BAQ.KZ.

Эти данные прозвучали при разборе проекта «Қауіпсіз Өңір», который охватывает Акжаикский, Жангалинский, Казталовский, Жанибекский и Бокейординский районы.

Общая преступность в области снизилась на 18%, но в отдельных районах показатели пошли вверх. В Казталовском районе число краж выросло на 66%, в Жанибекском общая преступность увеличилась на 50%.

На этом фоне власти и прокуратура отдельно разбирают безопасность общественных мест и инфраструктуры.

В районных центрах полностью освещены улицы. В Жанибекском районе установили 72 камеры с подключением к центру оперативного управления полиции. С их помощью уже фиксировали правонарушения и нашли пропавшего несовершеннолетнего.

Еще около 40 крестьянских хозяйств в Акжаикском, Жангалинском, Казталовском и Жанибекском районах оградили свои территории. Мера связана с безопасностью на дорогах.

Прокурор области Нурбек Уласбекулы потребовал разбирать причины преступлений в общественных местах и принимать меры по каждому проблемному участку.

Аким области Нариман Торегалиев отдельно поднял вопросы санитарного состояния и безопасности общественных пространств.

По итогам совещания районам поручили продолжить проверку проблемных участков и устранить выявленные нарушения. Проект «Қауіпсіз Өңір» планируют дорабатывать с учетом ситуации в каждом районе.