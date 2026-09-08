Сварщикам, техникам и другим рабочим добавят новые требования

В Казахстане планируют обновить профессиональные стандарты для рабочих специальностей с учетом цифровизации и распространения искусственного интеллекта. До конца 2026 года такими стандартами намерены охватить более 600 рабочих профессий.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании Правительства.

Одним из новых требований станет обязательный ИИ-компонент.

«В стандартах будет закреплен обязательный ИИ-компонент, включающий цифровые навыки, применение ИИ-инструментов, BI-аналитику и кибербезопасность. До конца текущего года профессиональными стандартами будет охвачено более 600 рабочих профессий», – заявил Ертаев.

Для разработки профстандартов уже запущен ИИ-сервис. Более 100 проектов направлены государственным органам, их планируют утвердить до конца года.

Краткосрочные курсы внесут в единый реестр

В первом квартале 2027 года на платформе Career Enbek хотят создать единый реестр организаций краткосрочного обучения. Для них установят общие требования к качеству образовательных программ, а полученные навыки будут подтверждаться через сертификацию.

Еще одна мера – введение кадрового паспорта для инвестиционных проектов уже на этапе их планирования. Он должен показывать, какие специалисты понадобятся для запуска и работы предприятий.

К признанию профессиональных квалификаций также планируют привлекать крупных работодателей, среди которых Allur, Qarmet, «КазМунайГаз», «Казатомпром» и «Қазақмыс».

От обучения до трудоустройства – в одной системе

Минтруда также предлагает объединить обучение, подтверждение квалификации, трудоустройство и профессиональное развитие в единой цифровой системе.

«Весь путь признания квалификаций – от аккредитации центра до получения сертификата – будет переведен в цифровой формат. На основе Big Data и искусственного интеллекта перейдем к более точному прогнозированию кадровой потребности», – сказал министр.

Кроме того, планируется цифровое сопровождение карьерной траектории человека – от выбора профессии и обучения до поиска работы и дальнейшего профессионального развития.

Отдельное направление касается людей с инвалидностью. Для них власти намерены создать систему сопровождения от обучения и выбора профессии до трудоустройства и адаптации на рабочем месте.

При этом потребность экономики в рабочих кадрах продолжает расти. По данным Минтруда, до 2035 года Казахстану потребуется 2,9 млн работников, из них 1,8 млн – по рабочим профессиям. Наибольший спрос ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и IT.

Сейчас более половины вакансий на Электронной бирже труда уже приходится на рабочие специальности. В связи с этим перечень наиболее востребованных профессий планируют расширить с 51 до 174.

В Минтруда также ожидают, что часть профессий будет меняться под влиянием технологий и искусственного интеллекта. Некоторые специальности могут исчезнуть, тогда как большинство существующих профессий потребуют новых навыков и обновленных требований.