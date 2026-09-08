Кассационный суд по гражданским делам отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и восстановил на работе врача, уволенную за публикацию видеороликов с нецензурной бранью в социальной сети.

Что произошло

Е. обратилась в суд с иском к государственному учреждению «Поликлиника». Она просила восстановить ее на работе и взыскать заработную плату за период вынужденного прогула.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, посчитав, что при увольнении работодатель не нарушил требования трудового законодательства.

Почему уволили

Е. с 17 августа 2023 года работала врачом в поликлинике. Приказом от 8 августа 2025 года трудовой договор с ней был расторгнут по инициативе работодателя.

Основанием для увольнения стало размещение в социальной сети видеороликов с высказываниями, содержащими нецензурную брань.

Работодатель уволил сотрудницу на основании подпункта 4-1) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан – за несоответствие работника требованиям, предъявляемым к профессиональной деятельности.

Что установил суд

При рассмотрении дела работодатель не представил доказательств, в том числе письменных, подтверждающих несоответствие Е. требованиям профессиональной деятельности.

При этом каких-либо претензий к качеству ее работы со стороны работодателя не имелось.

Какое решение приняли

Кассационный суд по гражданским делам отменил судебные акты первой и апелляционной инстанций и удовлетворил исковые требования Е.

В результате работница восстановлена на работе, а вопрос о выплатах за время вынужденного прогула разрешен в рамках удовлетворения ее исковых требований.

Ранее директора школы уволили с должности за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Однако суды первой и апелляционной инстанций признали приказ об увольнении незаконным, восстановили ее на работе и обязали работодателя выплатить заработную плату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

При расторжении трудового договора работодатель нарушил требования статей 65 и 66 Трудового кодекса Казахстана. Перед применением дисциплинарного взыскания в виде увольнения у работника не запросили письменное объяснение и не соблюли установленный законом порядок.

Кроме того, указанное в приказе основание не подтверждало повторность дисциплинарного проступка, поскольку эти обстоятельства произошли еще до ранее наложенных взысканий.

В итоге суд пришел к выводу, что нарушение процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения стало основанием для признания приказа незаконным.

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